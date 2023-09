Cellectis présentera des données précliniques sur des cellules "smart" MUC1- CAR T ciblant le cancer du sein triple négatif à l'occasion de la SITC 2023

(Boursier.com) — Cellectis , société de biotechnologie de stade clinique, qui utilise sa technologie pionnière d'édition de génome TALEN pour développer des thérapies innovantes pour le traitement de maladies graves, a annoncé aujourd'hui que des données précliniques sur des cellules "smart" CAR T éditées par TALEN pouvant surmonter les principaux défis du ciblage des tumeurs solides, seront présentées lors de la 38ème réunion annuelle de la Society for Immunotherapy of Cancer (SITC 2023), qui se tiendra du 1er au 5 novembre 2023 au San Diego Convention Center.

Présentation d'un poster :

Laurent Poirot, SVP Immunology, Cellectis, présentera un poster sur les avantages de la combinaison des attributs qui renforcent les cellules CAR T "smart" éditées par TALEN ciblant MUC1 dans des modèles précliniques de cancer du sein triple négatif.

Titre : TGF-Beta Blockade Combined with Activation-Induced IL12 Secretion Synergize to Optimize Potency of MUC1-CAR T-cells in Preclinical Targeting of Triple-Negative Breast Cancer.

Numéro de poster : 254

Présentateur : Laurent Poirot, Ph.D., SVP Immunology, Cellectis

Date et horaire : samedi 4 novembre 2023. Les posters seront affichés de 9:00 a.m. à 8:30 p.m. PDT dans le Hall A du San Diego Convention Center.

Le contenu intégral de l'abstract sera rendu public le 31 octobre 2023 à 9h00 EDT sur le site web de la SITC ainsi que dans un supplément du Journal for ImmunoTherapy of Cancer (JITC) qui sera publié le 31 octobre 2023 à 6h00 PDT/9h00 EDT.

