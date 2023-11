Cellectis présentera des données précliniques sur des cellules "smart" MUC1- CAR T à l'occasion de la 38ème réunion annuelle de la SITC

(Boursier.com) — Cellectis , société de biotechnologie de stade clinique, qui utilise sa technologie pionnière d'édition de génome TALEN(R) pour développer des thérapies innovantes pour le traitement de maladies graves, a annoncé aujourd'hui que des données précliniques sur des cellules intelligentes CAR T éditées par TALEN pouvant surmonter les principaux défis du ciblage des tumeurs solides, seront présentées lors de la 38ème réunion annuelle de la Society for Immunotherapy of Cancer (SITC 2023), qui se tiendra du 1er au 5 novembre 2023 au San Diego Convention Center.

Les données seront présentées par Laurent Poirot, Ph.D., SVP Immunology chez Cellectis, lors d'une session de posters qui se tiendra le 4 novembre 2023 de 9h00 à 20h30 PDT, au San Diego Convention Center, Hall A.

Il s'agit du poster No 254 intitulé "TGF-Beta Blockade Combined with Activation-Induced IL12 Secretion Synergize to Optimize Potency of MUC1-CAR T-cells in Preclinical Targeting of Triple-Negative Breast Cancer".

Alors qu'au cours de la conférence SITC 2022 Cellectis avait présenté comment l'édition de gènes médiée par TALEN(R) permet la programmation de diverses fonctions abordant à la fois les aspects de sécurité et de puissance de la thérapie allogénique CAR T-cell, cette année la présentation de la Société se concentrera sur les avantages synergiques des attributs ?PD1-IL12 et TGFBR2-KO dans des modèles précliniques de cancer du sein triple négatif.

"Nous avons démontré que la combinaison des attributs ?PD1-IL12 avec TGFBR2 KO permet non seulement d'améliorer l'activité des cellules CAR-T mais aussi de limiter de façon surprenante leur accumulation en dehors de la tumeur, réduisant ainsi les risques de toxicité. Ces cellules montrent également une forte activité antitumorale contre les tumeurs distales lorsqu'elles sont infusées par voie intra tumorale", a déclaré Laurent Poirot, Ph.D., SVP Immunologie chez Cellectis.

Ces données précliniques mettent en évidence la capacité des cellules CAR T allogéniques " smart " à préserver leur activité malgré le micro-environnement immunosuppresseur, tout en atténuant les problèmes de sécurité potentiels.