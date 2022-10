Cellectis présente des données sur deux programmes précliniques de thérapies géniques basées sur TALEN

(Boursier.com) — Cellectis , société de biotechnologie de stade clinique, qui utilise sa technologie pionnière d'édition de génome TALEN pour développer des thérapies innovantes pour le traitement de maladies graves, a annoncé aujourd'hui que la société fera une présentation orale et présentera un poster lors du 29ème congrès de l'European Society of Gene and Cell Therapy (ESGCT), qui se tiendra à Édimbourg du 11 au 14 octobre 2022.

Arianna Moiani, Ph.D., Senior Scientist & Team Leader Innovation Gene Therapy, présentera des données précliniques encourageantes, s'appuyant sur la technologie d'édition du génome TALEN, pour développer une thérapie génique basé sur les cellules souches et progénitrices hématopoïétiques (HSPC) conduisant à une correction efficace du gène HBB dans la drépanocytose.

Eduardo Seclen, Ph.D., Senior Scientist & Team Leader, Gene Editing, présentera un poster illustrant une approche d'édition de génome basée sur TALEN(R) qui reprogramme les HSPC pour qu'elles sécrètent de l'alpha-L-iduronidase (IDUA), une enzyme thérapeutique manquante dans la Mucopolysaccharidose de type I (MPS-I).

"Les données précliniques présentées à l'ESGCT démontrent une fois de plus notre capacité à exploiter notre technologie d'édition du génome TALEN pour traiter les maladies génétiques, notamment la drépanocytose et les maladies lysosomales. En corrigeant une mutation défectueuse ou en insérant un gène corrigé au niveau des HSPC, nous visons à fournir un approvisionnement à vie en cellules saines en une seule intervention", a déclaré Philippe Duchateau, Ph.D., directeur scientifique de Cellectis. "Cette possibilité représente un nouvel espoir pour les patients dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits".