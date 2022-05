Cellectis présente des données de recherche d'une nouvelle cellule CAR T universelle

(Boursier.com) — Cellectis présentera aujourd'hui ses premières données de recherche sur le développement d'une nouvelle cellule CAR T universelle aux propriétés immuno-évasives, utilisant TALEN, la technologie d'édition du génome de Cellectis, lors du congrès annuel de l'American Society of Cell and Gene Therapy (ASGCT) qui se tiendra du 16 au 19 mai 2022.

"Ces cellules CAR T immuno-évasives dotées d'une architecture génomique, échappent aux attaques des cellules NK (Natural Killer) et des cellules T allo-réactives et confèrent une activité antitumorale efficace in vitro et in vivo", explique Cellectis.

Les nouvelles cellules CAR T immuno-évasives de Cellectis ont été développées en utilisant la technologie TALEN est dépourvu du TCR?? et de l'antigène leucocytaire humain (HLA) de classe I et doté d'un HLA-E exposé en surface. Ces trois caractéristiques pourraient permettre aux cellules CAR T de prévenir la réaction du greffon contre l'hôte (GvH) et d'échapper aux activités cytolytiques des cellules T allo-réactives et des cellules NK.

"Nos données de recherche démontrent que les cellules T échappent aux attaques des cellules NK et des cellules T allo-réactives et montre une activité antitumorale prolongée en présence de niveaux de cellules NK. Cette nouvelle architecture cellulaire pourrait permettre d'étendre l'utilisation des cellules CAR T universelles à un grand nombre de patients", a déclaré Julien Valton, Ph.D., Vice President Gene Therapy chez Cellectis.