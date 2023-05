Cellectis présente des données cliniques de l'étude AMELI-01

(Boursier.com) — Cellectis , société de biotechnologie de stade clinique, qui utilise sa technologie pionnière d'édition de génome TALEN pour développer des thérapies innovantes pour le traitement de maladies graves, présente des données cliniques de son essai clinique de Phase 1 AMELI-01 (évaluant UCART123), présentées précédemment à la 64ème réunion annuelle de l'American Society of Hematology (ASH), ainsi que des données précliniques sur l'ingénierie multiplex pour une production améliorée de cellules CAR T performantes, à la réunion annuelle de l'American Society of Gene and Cell Therapy (ASGCT) 2023.

Présentation orale :

Essai clinique AMELI-01, évaluant UCART123, un produit candidat à base de cellules T allogéniques pour les patients atteints de leucémie myéloblastique aigüe (LAM) en rechute ou réfractaire

La présentation orale souligne les données cliniques suivantes :

AMELI-01 est un essai ouvert de Phase 1 à escalade de doses évaluant la sécurité, la tolérabilité, l'expansion et l'activité préliminaire du produit candidat UCART123 administré à escalades de doses après un régime de lymphodéplétion soit avec de la fludarabine et de la cyclophosphamide (FC), soit avec de la fludarabine, de la cyclophosphamide et de l'alemtuzumab (FCA) chez des patients atteints de LAM en rechute ou réfractaire.

La présentation orale a passé en revue les données préliminaires des patients qui ont reçu UCART123 à l'un des niveaux de dose suivants : niveau de dose 1 (DL1) 2.5x105 cellules/kg ; niveau de dose 2 (DL2) 6.25x105 cellules/kg ; niveau de dose intermédiaire 2 (DL2i) 1.5x106 cellules/kg ; ou niveau de dose 3 (DL3) 3.30x106 cellules/kg après un régime de lymphodéplétion avec FC ([n=8], DL1 - DL3) ou avec FCA ([n=9], DL2 & DL2i).

Données de sécurité préliminaires

Le régime de lymphodéplétion avec FCA a entraîné une lymphodéplétion robuste pendant plus de 28 jours chez tous les patients. Sept patients sur neuf ont présenté une expansion des cellules UCART123, avec une concentration maximale Cmax allant de 13.177 à 330.530 copies/?g d'ADN, soit une augmentation de près de neuf fois par rapport au schéma à base de fludarabine et de cyclophosphamide, et une augmentation significative d'aire sous la courbe (AUC) (0-28 jours) (p=0,04 ; FC 10,2 vs. FCA 34,9).

Le syndrome de relargage des cytokines (CRS) est survenu chez huit patients dans le bras FC et neuf patients dans le bras FCA. Dans le bras FC, un patient a présenté un syndrome de neurotoxicité associé aux cellules immunitaires effectrices (ICANS) de Grade 3 et deux patients ont présenté des toxicités limitant la dose de Grade 4 définie par le protocole de toxicité limitant la dose (DLT), secondaires au CRS. Dans le bras FCA, deux patients ont présenté des DLT de Grade 5 secondaires au CRS.

Données préliminaires d'efficacité

Des preuves de l'activité antitumorale des cellules UCART123 ont été observées chez quatre patients sur quinze à DL2 ou plus avec de meilleures réponses globales, dans le bras FCA. Deux patients sur huit (25%) dans le groupe à DL2 dans le bras FCA ont obtenu une réponse significative :

Un patient ayant échoué à cinq lignes de traitement antérieures a connu une réponse complète durable MRD-négative avec une récupération complète au jour 56 qui se poursuit au-delà d'une année.

Un patient dont la maladie est stable a obtenu une réduction des blastes de la moelle osseuse supérieure à 90% (60% à 5%) au jour 28.

Les données préliminaires montrent que l'ajout de l'alemtuzumab au régime de lymphodéplétion avec de la fludarabine et de la cyclophosphamide a été associé à une lymphodéplétion prolongée et à une expansion des cellules UCART123 significativement plus élevée, le tout associé à une meilleure activité anti-tumorale.

Recrutement de patients au régime à 2 doses

Ces données préliminaires soutiennent l'administration des cellules UCART123 après lymphodéplétion avec FCA chez les patients atteints de LAM en rechute ou réfractaire. Sur la base des schémas d'expansion des cellules UCART123, des profils de cytokines observés et en vertu d'un protocole modifié, une deuxième dose de UCART123 sera administrée après 10-14 jours pour permettre une expansion supplémentaire des cellules et une activité clinique sans avoir recours à une lymphodéplétion supplémentaire. L'expansion des cellules UCART123 à partir de la deuxième dose d'UCART123 dans le cadre d'une réduction de la charge de la maladie devrait être sûre et permettre l'élimination de la maladie résiduelle.

"Les nouvelles données cliniques préliminaires significatives de l'étude AMELI-01 sont très encourageantes pour les patients et pour l'avenir de la thérapie à base de cellules CAR T allogéniques. La LAM est une maladie dans laquelle il existe un besoin urgent d'options thérapeutiques alternatives pour les patients, et nous sommes ravis de faire avancer cette études", a déclaré le docteur Mark Frattini, M.D., Ph.D., directeur médical de Cellectis. "Nous avons mis en place un bras à deux doses pour notre essai clinique AMELI-01 et nous sommes impatients de partager de futures données cliniques dès qu'elles seront disponibles."

Titre de la présentation : AMELI-01: A Phase I Trial of UCART123v1.2, an Anti-CD123 Allogeneic CAR-T Cell Product, in Adult Patients with Relapsed or Refractory (R/R) CD123+ Acute Myeloid Leukemia (AML)

Présentateur : Daniel Lee, M.D., Director, Clinical Sciences à Cellectis

Date et horaire de la session : le 17 mai 2023 à 15h45 - 17h30, heure de Los Angeles

Titre de la session : CAR Engineering and Production Advances for Targeting Hematologic and Solid Tumor Malignancies

Numéro de session : 502 AB

Numéro de l'abstract : 94

Une copie de la présentation orale sera disponible après l'événement sur le site web de Cellectis à l'adresse suivante : https://www.cellectis.com/fr/investisseur/presentations-scientifiques/