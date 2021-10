Cellectis présente à l'ESGCT les premières données précliniques de deux nouvelles thérapies géniques pour les patients atteints d'immunodéficience

(Boursier.com) — Cellectis , société d'édition du génome spécialisée dans les essais en immuno-oncologie en phase clinique utilisant des cellules T allogéniques à récepteur d'antigène chimérique (CAR) et des essais de thérapie génique pour les maladies génétiques, en collaboration avec le Professeur Toni Cathomen, directeur scientifique du Center for Chronic Immunodeficiency Medical Center - University of Freiburg en Allemagne, présentera à l'European Society of Gene and Cell Therapy (ESGCT), qui se tiendra virtuellement du 19 au 22 octobre 2021.

L'équipe du professeur Cathomen de l'University of Freiburg fera une présentation orale des premières données précliniques de deux produits candidats ciblant les immunodéficiences primaires : l'immunodéficience combinée sévère RAG1 (SCID) et le syndrome Hyper IgE. Ces deux produits candidats font partie de la nouvelle plateforme de thérapie génique .HEAL de Cellectis, utilisant une approche d'édition du génome basée sur TALEN.

"Les données présentées à l'ESGCT reflètent la même détermination qui nous anime depuis toujours : innover pour potentiellement guérir des maladies qui n'ont pas pu être traitées par des thérapies traditionnelles. En utilisant la technologie TALEN(R) de Cellectis, que nous considérons comme l'outil d'édition du génome le plus précis, le plus polyvalent et le plus efficace actuellement disponible, nous démontrons notre capacité à corriger précisément les gènes déficients RAG1 et STAT3 et à restaurer leurs fonctionnalités. Cette possibilité représente un nouvel espoir pour les patients dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits", a déclaré le docteur Philippe Duchateau, directeur scientifique de Cellectis.

En mai dernier, lors de ses Innovation Days, Cellectis a dévoilé .HEAL, sa nouvelle plateforme de thérapie génique à base de cellules souches hématopoïétiques (CSH) qui s'attaque aux maladies génétiques débilitantes. .HEAL s'appuie sur la précision de la technologie TALEN(R), pour permettre une inactivation, une insertion et une correction très efficaces des gènes dans les cellules souches et progénitrices hématopoïétiques (HSPCs). Ces nouveaux programmes sont conçus pour les maladies génétiques telles que la drépanocytose (SCD), les maladies lysosomales (LSD) et les immunodéficiences primaires.