Cellectis : présentation de nouvelles données de l'essai BALLI-01 au Congrès de l'EHA 2023

(Boursier.com) — Cellectis SA a présenté des données cliniques et translationnelles actualisées de son essai clinique BALLI-01 (evaluant UCART22) à l'European Hematology Association (EHA) 2023. Les données présentées supportent la sécurité et l'efficacité préliminaires de UCART22 chez des patients atteints de leucémie lymphoblastique aiguë à cellules B (LLA-B) en rechute ou réfractaire, lourdement traités.

"Ces données cliniques sont très positives pour les patients atteints de LLA-B en rechute ou réfractaire qui ont échoué à plusieurs lignes de traitement, y compris la chimiotherapie, la thérapie par cellules CAR T dirigée contre l'antigène CD19 et à une greffe de cellules souches allogéniques, et encouragent à poursuivre le recrutement de patients dans l'essai clinique BALLI-01", a déclaré Nicolas Boissel, MD, PhD, chef de l'unité d'hématologie pour adolescents et jeunes adultes à l'hôpital Saint-Louis, à Paris.

Ces données cliniques viennent confirmer les profils de sécurité et l'efficacité préliminaires de UCART22 chez une population de patients atteints de LLA-B en rechute ou réfractaire, lourdement traitée.

L'essai clinique BALLI-01 recrute actuellement des patients après un régime de lymphodéplétion FCA. UCART22 est actuellement le produit candidat CAR T allogénique le plus avancé dans le développement de la LLA-B en rechute ou réfractaire.

Une mise à jour des données cliniques devrait être publiée dans le courant de l'année.