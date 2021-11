Cellectis : premières données précliniques de UCARTMESO

(Boursier.com) — Cellectis a dévoilé les premières données précliniques de UCARTMESO, son produit candidat à base de cellules CAR-T allogéniques en cours de développement pour les patients atteints de tumeurs solides exprimant la mésothéline. Cellectis a présenté aujourd'hui un poster intitulé :'Mesothelin (MSLN) targeting allogeneic CAR-T cells engineered to overcome tumor immunosuppressive microenvironment' (poster numéro 143) de ses données précliniques dans le cadre de la 36ème réunion annuelle de la Society for Immunotherapy of Cancer (SITC).

La mésothéline est une cible intéressante pour la thérapie par cellules CAR-T pour les tumeurs solides car elle est fortement et stablement exprimée dans le mésothéliome pleural et le cancer du pancréas. Elle est également surexprimée dans des sous-ensembles d'autres tumeurs solides (cancer de l'ovaire, cancer du poumon à petites cellules, cancer gastrique, cancer du sein triple négatif), alors qu'elle est peu exprimée dans les tissus sains, ce qui indique que le ciblage de la mésothéline pourrait donner lieu à une thérapie sûre et efficace, explique Cellectis.

Le produit candidat UCARTMESO est composé de cellules T allogéniques non-alloréactives modifiées ex vivo avec des ARN messagers codant pour TALEN afin d'inactiver les gènes TRAC, CD52 et TGFBR2, et transduites avec un vecteur lentiviral recombinant (rLV) pour exprimer un CAR de deuxième génération ciblant la mésothéline. Il s'agit du premier produit candidat triple KO induit par TALEN dans le domaine des CAR-T allogéniques.

Les données précliniques ont démontré "une activité puissante d'UCARTMESO in vitro et in vivo contre les lignées cellulaires exprimant la mésothéline, ainsi qu'une activité in vivo dans des modèles murins de mésothéliome pleural et de cancer du pancréas".

Grâce à l'inactivation de TGFBR2, UCARTMESO est capable d'augmenter l'expression d'IL2RA lors de son activation in vitro, même dans des milieux riches en TGFB1, une cytokine impliquée dans l'immunosuppression du microenvironnement des tumeurs.