Cellectis obtient un prêt de 40 ME de la BEI

(Boursier.com) — Cellectis a signé un contrat de crédit d'un montant total de 40 millions d'euros avec la Banque Européenne d'Investissement (BEI).

La société prévoit d'utiliser ce financement afin de développer son portefeuille de produits candidats UCART allogéniques, UCART22, UCART20x22, UCART123 et UCARTCS1.

Le crédit de 40 ME est divisé en 3 tranches :

- 20 ME pour la première tranche (Tranche A),

- 15 ME pour la deuxième tranche (Tranche B) et,

- 5 ME pour la tranche C (Tranche C).

Le décaissement de la Tranche A est soumis, notamment:

- à la conclusion d'un accord d'émission de bons de souscription d'actions (BSA) avec la BEI, à l'émission des BSA afférents à la Tranche A,

- à la complétion d'une certaine étape de développement par un licencié de Cellectis

Le décaissement de la Tranche B est soumis, notamment :

- au tirage intégral de la Tranche A

- à l'émission des BSA afférents à la Tranche B

- à apport de trésorerie d'un montant total d'au moins 20 millions à compter du 31 octobre 2022,

- réception, par la société, d'un montant total de paiement initial et de paiements d'étape dans le contexte de partenariats existants ou à venir, d'au moins 15 ME, à compter du 31 octobre 2022,

- au moins deux études cliniques sont en cours de recrutement actif,

- pas plus d'une étude clinique est suspendue de façon obligatoire.

Le décaissement de la Tranche C est soumis, notamment :

- au tirage intégral de la Tranche B

- à l'émission des BSA afférents à la Tranche B

- apport de trésorerie d'un montant total d'au moins 25 ME à compter du 31 octobre 2022,

- réception, par la société, d'un montant total de paiement initial et de paiements d'étape dans le contexte de partenariats existants ou à venir, d'au moins 25 ME, à compter du 31 octobre 2022,

- au moins deux études cliniques recrutent activement, dont au moins l'une d'elles dans le cadre d'une étude pivot ou au moins deux études cliniques sont en cours de recrutement actif dans le cadre de phase d'expansion,

- au moins deux études cliniques ne sont pas suspendue de façon obligatoire.

Les trois tranches seront disponibles durant les 36 mois suivants la signature du contrat de financement.

Le crédit sera assorti d'un taux d'intérêt capitalisé dégressif par tranche, 8% pour la Tranche A, 7% pour la Tranche B et 6% pour la Tranche C, avec une maturité de 6 ans pour chaque tranche. Ces intérêts seront capitalisés annuellement, payables à maturité et incorporés dans le nominal de l'emprunt et portent donc intérêts.