Cellectis : objectifs affichés !

(Boursier.com) — Cellectis dévoile ses objectifs business concernant son portefeuille de produits candidats, ainsi que ses objectifs de production pour 2022. "En 2022, nous nous concentrerons sur la poursuite des recrutements de patients pour nos principaux essais cliniques en cours, BALLI-01 (pour UCART22), AMELI-01 (pour UCART123) et MELANI-01 (pour UCARTCS1) et sur le dépôt d'une demande d'autorisation d'essai clinique pour le premier produit candidat allogénique double UCART20x22", a déclaré le docteur André Choulika, directeur général de Cellectis. "Nous restons dans les délais pour commencer à administrer aux patients, courant 2022, nos médicaments expérimentaux (IMP) conçus en interne, nos deux sites de fabrication à Raleigh, en Caroline du Nord, et à Paris, étant maintenant pleinement opérationnels. Cette priorité principale nous permet d'étendre notre trésorerie (excluant Calyxt, Inc.) jusqu'au début de l'année 2024".

Concernant BALLI-01 (pour UCART22), Cellectis prévoit de recruter des patients au niveau de dose 3 (DL3) avec le régime de préconditionnement à base de Fludarabine, Cyclophosphamide et Alemtuzumab (FCA) et à initier le dosage de patients avec ce médicament expérimental (IMP), conçu en interne, au second semestre 2022. UCART22 est un produit candidat de cellules CAR-T allogéniques ciblant CD22 en cours d'évaluation chez des patients atteints de leucémie lymphoblastique aiguë à cellules B en rechute ou réfractaire (LLA r/r) dans l'essai clinique de Phase 1 multicentrique à escalade de dose BALLI-01.

En ce qui concerne AMELI-01 (pour UCART123), Cellectis prévoit de recruter des patients au niveau de dose 2 (DL2) et de passer éventuellement à des niveaux de dose plus élevés avec le régime de préconditionnement à base de Fludarabine, Cyclophosphamide et Alemtuzumab (FCA). UCART123 est un produit candidat à base de cellules CAR-T allogéniques ciblant CD123, évalué chez des patients atteints de leucémie myéloïde aiguë en rechute ou réfractaire (LAM r/r) dans le cadre de l'essai clinique de Phase 1 multicentrique à escalade de dose AMELI-01.

A propos de MELANI-01 (pour UCARTCS1), Cellectis prévoit de recruter des patients au niveau de dose 1 (DL1) avec le régime de préconditionnement à base de Fludarabine et de Cyclophosphamide (FC). UCARTCS1 est un produit candidat à base de cellules CAR-T allogéniques ciblant CS1, évalué chez des patients atteints de myélome multiple en rechute ou réfractaire (MM r/r) dans le cadre de l'essai clinique multicentrique de Phase 1 à escalade de dose MELANI-01.

Sur UCART20x22, Cellectis a pour objectif de déposer une demande d'autorisation d'essai clinique pour son produit candidat UCART20x22 et d'initier un essai de Phase 1 en 2022. UCART20x22 est le premier produit candidat allogénique CAR-T double développé pour les patients atteints de lymphome non hodgkinien à cellules B en rechute ou réfractaire.

Le groupe fait une mise au point concernant la production selon les Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF). Le site de fabrication de matériaux de départ de Paris est désormais pleinement opérationnel et se concentre sur la production de plasmides et d'ARNm pour la technologie d'édition de génome TALEN. La qualification de l'installation, de l'équipement et des systèmes s'est achevée au troisième trimestre 2021 dans l'usine de fabrication cGMP à Raleigh. La fabrication des lots de produits candidats UCART22 et UCART20x22 a démarré au troisième trimestre 2021 dans l'usine cGMP de Raleigh.

Cellectis étend sa trésorerie (excluant Calyxt, Inc.) jusqu'à début 2024, avec une position de trésorerie de 201 millions de dollars au 30 septembre 2021.