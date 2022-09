Cellectis nomme Mark Frattini, M.D., Ph.D., en tant que directeur médical

(Boursier.com) — Cellectis , société de biotechnologie de stade clinique, qui utilise sa technologie pionnière d'édition de génome TALEN pour développer des thérapies innovantes pour le traitement de maladies graves, a annoncé aujourd'hui la nomination de Mark Frattini, M.D., Ph.D., en tant que directeur médical avec effet immédiat.

Le docteur Frattini a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des hémopathies malignes et a rejoint Cellectis en août 2020 en tant que Senior Vice President of Clinical Sciences. Le docteur Frattini était responsable de la direction clinique de Cellectis, y compris de la stratégie de développement des produits candidats UCART de la Société. Il a été également un membre clé de l'équipe clinique et dirigeait une équipe de médecins et de cliniciens. En tant que Chief Medical Officer, le docteur Frattini supervisera la recherche et le développement cliniques pour les programmes UCART de Cellectis en phase clinique. Il reste basé sur le site de Cellectis à New York et rejoint le comité exécutif de l'entreprise.

"Mark avait déjà un parcours impressionnant avant de rejoindre Cellectis et a continué à diriger nos équipes cliniques avec succès au cours des deux dernières années. Je suis ravi de continuer à travailler avec lui et le félicite pour son rôle étendu au sein du département clinique. Nous sommes convaincus que son expérience en matière de développement clinique dans les domaines de l'hématologie et de l'oncologie, ainsi que ses solides compétences en leadership, nous seront d'une aide précieuse pour faire progresser notre portefeuille de thérapies cellulaires CAR T de nouvelle génération", a déclaré André Choulika, Ph.D., directeur général de Cellectis.

"Je suis ravi d'assumer le rôle de directeur médical et de continuer à travailler aux côtés de Cellectis alors que nous concentrons tous nos efforts sur l'avancement de notre portefeuille de produits cliniques", a déclaré Mark Frattini, M.D., Ph.D., directeur médical de Cellectis. "J'ai toujours souhaité travailler sur la prochaine génération de thérapies cellulaires et géniques capables de répondre aux besoins médicaux non satisfaits des patients atteints d'un cancer du sang. Je suis impatient de contribuer à la progression de notre portefeuille de produits candidats."

Avant de rejoindre Cellectis, le docteur Frattini était Executive Medical Director, Program Lead, Global Clinical Research & Development chez Celgene/Bristol Myer Squibb, en charge de la supervision et de la gestion de plusieurs études en hématologie dont Celgene était partenaire. Avant de rejoindre Celgene, le docteur Frattini a exercé pendant 16 ans en tant que médecin-scientifique au Memorial Sloan-Kettering et à l'Université Columbia où il était membre du service de leucémie adulte et du centre de thérapeutique expérimentale des deux institutions. À l'Université Columbia, de 2013 à 2018, le docteur Frattini a également occupé le poste de directeur de la recherche sur les hémopathies malignes.

Le Dr Frattini est titulaire d'un doctorat en médecine et d'un doctorat en biochimie et biologie moléculaire de l'Université de Chicago et a effectué sa résidence en médecine interne et sa formation en oncologie médicale à l'hôpital Johns Hopkins.