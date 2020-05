Cellectis nomme Leopold Bertea, Vice-président sénior des Opérations Techniques - Europe

Cellectis nomme Leopold Bertea, Vice-président sénior des Opérations Techniques - Europe









(Boursier.com) — Cellectis, une société biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans le développement d'immunothérapies fondées sur des cellules CAR-T allogéniques ingénierées (UCART), a annoncé la nomination de Leopold Bertea, Ph.D., au poste de Vice-président sénior des Opérations Techniques - Europe.

Sa mission sera de garantir l'atteinte des objectifs du département des Opérations Techniques, qui incluent le développement de procédés, le développement analytique, l'approvisionnement externe et le site de production GMP Paris qui soutient le développement et la production des produits candidats propriétaires de Cellectis. Le Dr Bertea est basé au siège social de Cellectis à Paris et est rattaché à Bill Monteith, Vice-président exécutif des Opérations Techniques.

Avant de rejoindre Cellectis, le Dr Bertea occupait le poste de directeur général et directeur de site de CellforCure, lors de son acquisition par Novartis en avril 2019. Il a notamment réorienté les activités du site des Ulis, qui était auparavant une filiale multiproduit du LFB, afin d'en faire le nouveau site européen de Novartis dédié à la production de la thérapie cellulaire et génique autologue Kymriah, ainsi qu'au transfert de technologies et à la production de nouveaux projets de thérapies géniques et cellulaires issus du portefeuille de Novartis.