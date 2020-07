Cellectis nomme le Dr Steve Doares, vice-président senior de son manufacturing aux États-Unis

(Boursier.com) — Cellectis annonce que Steve Doares, Ph.D., quitte Biogen pour rejoindre Cellectis en tant que Vice-Président Sénior, US Manufacturing et Directeur du site de Raleigh en Caroline du Nord.

Le Dr Doares est responsable du déploiement du site de Cellectis dédié à la fabrication de cellules ingénierées à la pointe de la technologie, à Raleigh, en Caroline du Nord. Cette usine permettra l'approvisionnement clinique et commercial des produits candidats d'immuno-oncologie UCART de la Société.

"Steve est un leader très talentueux qui apporte à Cellectis une vaste expérience de l'industrie qui s'étend du développement de procédés, à la chaîne d'approvisionnement en passant par les technologies de production" a déclaré Dr André Choulika, Président-directeur général de Cellectis. "Nous sommes tous impatients de voir son leadership et son expertise faire avancer notre mission de développer des produits allogéniques UCART révolutionnaires pour les patients atteints de cancer."

"Précédemment, chez Biogen, Steve était responsable de tous les aspects des sciences de la production à l'échelle mondiale, du transfert de technologies et du support des processus de fabrication. Je suis convaincu que son expertise bénéficiera à Cellectis et à ses objectifs de production pour assurer leur réalisation" a poursuivi Bill Monteith, Vice-Président Exécutif des Opérations Techniques.

"Je suis ravi de rejoindre la brillante équipe de Raleigh, en Caroline du Nord, qui a déjà accompli beaucoup en si peu de temps. Je sais que je rejoins Cellectis à un moment crucial du développement de l'entreprise, et je suis enthousiaste à l'idée de contribuer à son succès à long terme, en aidant à mettre en place un processus de fabrication efficace, en rationalisant et en affinant nos objectifs de production et en participant à la future commercialisation des produits de la Société" a déclaré Steve Doares, Ph.D., Vice-Président Sénior, US Manufacturing et Directeur de site.