Cellectis nomme Carrie Brownstein, M.D., Directrice médicale

Cellectis nomme Carrie Brownstein, M.D., Directrice médicale









Crédit photo © Cellectis - Ramon Martinez

(Boursier.com) — Cellectis, société biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans le développement d'immunothérapies fondées sur des cellules CAR-T allogéniques ingénierées (UCART), annonce la nomination de Carrie Brownstein, M.D., au poste de Directrice médicale.

Le Dr Brownstein supervisera la recherche et le développement cliniques pour les programmes UCART de Cellectis en phase clinique. Le Dr Brownstein quitte Celgene pour rejoindre Cellectis, forte d'une solide expérience en hématologie et pathologies myéloïdes. Le Dr Brownstein est basée sur le site de Cellectis à New York et rejoint le comité exécutif de l'entreprise.

"Nous sommes ravis que le Dr Brownstein apporte à Cellectis sa grande expertise industrielle et son remarquable leadership au moment où nos trois produits candidats en propriété exclusive progressent en phase clinique", a déclaré André Choulika, Président-directeur général de Cellectis. "Son palmarès en développement clinique dans toutes les phases du cycle de vie de produits est impressionnant, et inclut des dépôts réglementaires réussis aux États-Unis et en Europe pour de nouveaux produits. De plus, grâce à sa solide expérience, son approche opérationnelle et sa passion pour le développement de thérapies innovantes, je suis convaincu que Carrie deviendra un membre clé de notre équipe dirigeante. Je suis impatient de travailler à ses côtés pour proposer aux patients en attente de solutions thérapeutiques, les produits candidats allogéniques CAR-T de Cellectis."