Cellectis : nominations d'Axel-Sven Malkomes et de Donald A Bergstrom, M.D., Ph.D. au conseil d'administration

(Boursier.com) — Cellectis , société de biotechnologie de stade clinique, qui utilise sa technologie pionnière d'édition de génome TALEN pour développer de potentielles thérapies innovantes pour le traitement de maladies graves, a annoncé aujourd'hui que lors de son Assemblée Générale Mixte, Axel-Sven Malkomes et Donald A. Bergstrom, M.D., Ph.D., ont été nommés administrateurs du conseil d'administration de la Société, avec effet immédiat.

"Nous sommes heureux de poursuivre notre travail avec le docteur Bergstrom et d'accueillir M. Malkomes au sein du conseil d'administration de Cellectis. Tous deux sont des leaders chevronnés avec des dizaines d'années d'expérience dans le secteur de la santé et des services financiers. Nous sommes convaincus qu'ils apporteront une valeur ajoutée précieuse alors que nous poursuivons notre développement pour devenir une société de thérapie cellulaire et génique de bout en bout", a déclaré le docteur André Choulika, directeur général de Cellectis.