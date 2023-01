Cellectis met en place un programme 'At the Market' sur le Nasdaq

(Boursier.com) — Cellectis , société de biotechnologie au stade clinique, qui utilise sa plateforme d'édition du génome pour fournir des thérapies cellulaires et géniques permettant de sauver des vies, annonce aujourd'hui avoir déposé un supplément de prospectus auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission lui permettant d'émettre et de placer auprès d'investisseurs éligibles des American Depositary Shares pour un montant total brut maximum de 60 millions de dollars représentant chacune une action ordinaire de la Société, d'une valeur nominale de 0,05 euro l'une, dans le cadre d'un programme de financement en fonds propres dit "At the market", conformément aux termes d'un contrat de placement (sales agreement) conclu avec Jefferies LLC, en qualité d'agent placeur (sales agent).

Le calendrier des offres éventuelles d'ADSs dépendra de divers facteurs. Il est envisagé que le Programme ATM reste effectif jusqu'à l'expiration du document d'enregistrement (registration statement) de droit américain, c'est-à-dire le 6 juillet 2025, sauf résiliation anticipée conformément aux stipulations du contrat de placement ou atteinte du montant maximum du Programme ATM.

Les ADS sont cotées sur le Nasdaq Global Market sous le symbole "CLLS", et les actions ordinaires de la société sont cotées sur Euronext Growth à Paris sous le symbole "ALCLS".

La société envisage actuellement d'utiliser le produit net éventuel des émissions d'ADSs effectuées dans le cadre du Programme ATM pour financer la poursuite du développement clinique d'UCART 123, UCART22, UCART20x22 et UCARTCS1, et le solde éventuel pour son fonds de roulement et ses besoins généraux.

Jefferies, en tant qu'agent placeur, mettra en oeuvre les efforts commercialement raisonnables afin d'assurer le placement, au nom de la Société, de toutes les ADSs que la Société souhaiterait émettre, conformément aux pratiques usuelles de Jefferies en matière de placement et de négociation. Le prix d'émission des actions nouvelles est susceptible de varier en fonction des conditions de marché et d'autres facteurs. Seuls les investisseurs éligibles (tels que détaillés ci-dessous) pourront souscrire des ADSs dans le cadre du Programme ATM. Dans tous les cas, le prix de vente correspondant des nouvelles actions ordinaires sous-jacentes aux ADS ne sera pas inférieur à la moyenne des cours d'une action sur le marché Euronext Growth, pondérée par les volumes, au cours des trois dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de l'émission concernée, éventuellement diminuée d'une décote maximale de 15%.

Les actions ordinaires sous-jacentes aux ADSs seront émises par voie d'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires conformément aux dispositions de l'article L. 225-138 du Code de commerce, ainsi que décidé par le conseil d'administration de la Société le 15 décembre 2022 conformément aux 11ème et/ou 13ème résolutions adoptées par l'assemblée générale annuelle des actionnaires en date du 28 juin 2022 (ou à toutes autres résolutions de même nature qui leur seraient substituées par les actionnaires dans le futur), dans la limite d'un nombre maximum de 13.645.293 actions (soit le maximum autorisé par les actionnaires pour chacune desdites résolutions), représentant une dilution potentielle maximum d'environ 23,04% sur la base du capital de la société au 30 septembre 2022.

Le Programme ATM sera ouvert exclusivement aux catégories d'investisseurs définies dans les 11ème et/ou 13ème résolutions susmentionnées (ou toutes autres résolutions de même nature qui leur seraient substituées par les actionnaires dans le futur), à savoir (i) toutes personnes physiques ou morales, de droit français ou étranger, investissant à titre habituel ou ayant investi au moins 5 millions d'euros au cours des 36 derniers mois dans le secteur de la santé ou des biotechnologies et/ou (ii) toutes sociétés industrielles, institutions ou entités quelle que soit leur forme, françaises ou étrangères, actives dans le secteur de la santé ou des biotechnologies ou d'une société affiliée. Les actions ordinaires nouvelles seront admises aux négociations sur le marché d'Euronext Growth à Paris et les ADSs sur le marché du Nasdaq.

Durant l'exécution du Programme ATM, la Société indiquera lors de la publication de ses résultats trimestriels l'utilisation faite du Programme ATM au cours du trimestre précédent et mettra en ligne une information relative à chaque augmentation de capital sur un espace dédié au Programme ATM de son site internet (www.cellectis.com) afin d'informer les investisseurs des principales caractéristiques de chacune des émissions effectuées dans le cadre du Programme ATM. Un communiqué dédié sera par ailleurs diffusé si la loi ou les réglementations applicables le requerraient...