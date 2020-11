Cellectis : le groupe étend ses surfaces sur l'immeuble Biopark à Paris

(Boursier.com) — Le nouveau bail du groupe phamaceutique Cellectis porte sur près de 850 m(2) pour une période ferme de 6 ans. Cellectis étend ainsi sa présence au sein de l'ensemble Biopark à près de 5.500 m(2) reflétant ainsi la dynamique et la croissance de ses activités.

Cette signature porte à près de 3.500 m(2) les surfaces recommercialisées sur Biopark auprès des deux Groupes biopharmaceutiques Cellectis et Parexel, à la suite du départ du précédent locataire représentant ainsi près de 85% des surfaces initialement libérées au cours du premier semestre.

Ces transactions font en outre ressortir une réversion positive témoignant ainsi de l'attractivité et de la bonne tenue des marchés locatifs dans les zones centrales de la Région parisienne et notamment de la ville de Paris.