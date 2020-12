Cellectis lance une nouvelle offre d'ADS

Cellectis lance une nouvelle offre d'ADS









Crédit photo © Cellectis - Ramon Martinez

(Boursier.com) — La société biopharmaceutique Cellectis SA lance, sous réserve des conditions de marché, une offre au public aux Etats-Unis et une offre adressée uniquement à des investisseurs qualifiés dans certains autres pays. Celles-ci portent sur un montant total de 100 millions de dollars d'American Depositary Shares (ADS), chacune représentant une action ordinaire Cellectis.

La nouvelle offre

Dans le contexte de cette offre, Cellectis envisage de consentir aux banques garantes une option de sur-allocation leur permettant de souscrire, pendant 30 jours, un nombre d'ADS additionnels représentant au maximum 15% du nombre d'ADS initialement offert aux mêmes conditions.

Citigroup, Jefferies and Barclays agissent comme teneurs de livre associés pour les besoins de cette offre. De plus, William Blair agit comme chef de file et Kempen & Co. agit comme manager pour les besoins de cette offre.

Le nombre final d'ADS et leur prix de souscription unitaire en dollars seront fixés par le conseil d'administration de la société à l'issue du processus de construction du livre d'ordres qui commence immédiatement.

Le prix unitaire des ADS sera au moins égal à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action de la Société sur le marché Euronext Growth à Paris au cours des 3 dernières séances de bourse précédant sa fixation, éventuellement diminué d'une décote maximale de 20%.

Les actions ordinaires nouvelles sous-jacentes aux ADS seront émises dans le cadre d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

Des moyens financiers suffisants jusqu'en 2023

Cellectis envisage de répartir le produit net de l'offre de la manière suivante... Environ 25 M$ iront à financer l'avancement d'un produit candidat UCART supplémentaire. Environ 20 M$ sont destinés à poursuivre de nouvelles approches de thérapies humaines fondées sur sa technologie d'ingénierie des génomes au-delà de l'oncologie. Environ 25 M$ vont financer les activités du site de production de pointe à Raleigh, en Caroline du Nord. Le solde financera le fonds de roulement et autres besoins généraux de la société.

Compte tenu de l'utilisation prévue du produit de cette offre, Cellectis estime que sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie, ainsi que les flux de trésorerie provenant de ses activités (y compris les paiements qu'elle s'attend à recevoir en vertu de contrats de collaboration) et le financement public de programmes de recherche seront suffisants pour financer les activités de Cellectis jusqu'en 2023.