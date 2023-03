Cellectis : La situation de trésorerie était de 95 M$ au 31 décembre 2022

(Boursier.com) — Cellectis , société de biotechnologie de stade clinique, qui utilise sa technologie pionnière d'édition de génome TALEN pour développer de potentielles thérapies innovantes pour le traitement de maladies graves, présente ses résultats. La situation de trésorerie était de 95 millions de dollars au 31 décembre 2022.

"En 2022, Cellectis a présenté des données cliniques préliminaires positives provenant de cinq patients supplémentaires de son étude BALLI-01 (évaluant UCART22) pour les patients atteints de LLA à cellules B en rechute ou réfractaire. Une preuve de l'activité anti-tumorale de UCART22 a été observée chez trois des cinq premiers patients (60%) traités au niveau de dose 3. Ces données préliminaires soutiennent l'administration des cellules UCART22 après lymphodéplétion avec FCA chez les patients atteints de LLA à cellules B en rechute ou réfractaire.

Nous sommes fiers de ces réponses cliniques préliminaires pour les patients dont les options de traitement sont limitées, voire inexistantes, en particulier pour ceux qui ont échoué à une thérapie par cellules CAR T dirigées contre l'antigène CD19 et à une greffe de cellules souches allogéniques. UCART22 est actuellement le produit à base de cellules CAR T allogéniques le plus avancé, en développement pour la LLA. Nous pensons que notre approche de traitement sur étagère, associée à notre capacité de fabriquer notre produit candidat UCART22 en interne, nous confère un avantage notable sur le marché, et augmente considérablement les chances pour les patients éligibles d'être traités sans délai", a déclaré le docteur André Choulika, directeur général de Cellectis.

"Cette année, nous avons également présenté des données cliniques préliminaires encourageantes de notre étude AMELI-01 (évaluant UCART123) pour les patients atteints de LAM en rechute ou réfractaire lors d'une session orale à l'ASH 2022" rappelle la direction. Deux patients sur huit (25%) au niveau de dose 2 dans le bras FCA ont obtenu une réponse significative, incluant une activité exemplaire observée chez une femme de 64 ans atteinte de LAM en rechute après une greffe de cellules souches allogéniques (allo-SCT). Cette patiente a maintenu une réponse complète durable avec une maladie résiduelle minimale (MRD)-négative pendant plus d'un an, sans recours à la perfusion de lymphocytes de donneur, ou à une deuxième greffe allo-SCT. Ces données cliniques encourageantes, constituent une avancée significative pour les patients et soutiennent la poursuite du recrutement dans l'étude de Phase 1.

En décembre 2022, Cellectis a obtenu de la Banque Européenne d'Investissement un crédit d'un montant maximum de 40 millions d'euros, divisé en trois tranches, chacune soumise à certaines conditions. Le même mois, Cellectis a reçu un paiement de son partenaire licencié Servier, en lien avec la Phase 2 de l'essai clinique ALPHA2 testant ALLO-501A, pour les patients atteints de lymphome à grandes cellules B en rechute ou réfractaire.

"Enfin, en janvier 2023, nous avons été fiers d'annoncer la clôture d'une offre publique pour un montant brut approximatif de 25 millions de dollars" rappelle encore la direction.