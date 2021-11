Cellectis : fera deux présentations au Congrès de l'ASH

(Boursier.com) — Cellectis SA publie deux abstracts, qui seront présentés lors du 63e congrès annuel de l'American Society of Hematology (ASH), qui se tiendra du 11 au 14 décembre 2021.

La société présentera des données préliminaires actualisées de son essai clinique BALLI-01 chez les patients atteints de leucémie lymphoblastique aiguë à cellules B en rechute ou réfractaire, ainsi que des données précliniques de son produit candidat TALGlobin01, pour le traitement des patients atteints de la drépanocytose HbSS (SCD).

"L'année 2021 a été intense et productive pour Cellectis, avec un avancement notable dans nos essais cliniques et précliniques. Cellectis développe l'un des portefeuilles de CAR-T allogéniques le plus solide et nous sommes fiers de partager des données préliminaires supplémentaires de notre essai clinique BALLI-01, évaluant un de ses produits candidats phares, UCART22, pour les patients atteints de leucémie lymphoblastique aiguë à cellules B en rechute ou réfractaire (r/r LLA), pour lesquels le besoin de traitements sûrs et efficaces est toujours urgent", déclare Carrie Brownstein, MD, directrice médical de Cellectis qui poursuit : "Nous sommes également fiers de présenter les premières données précliniques du principal produit candidat TALGlobin01 de notre plateforme .HEAL, qui démontrent que les TALEN pourraient être spécifiques et efficaces pour corriger la mutation de la bêta-globine à l'origine du développement de la drépanocytose".