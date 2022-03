Cellectis : évènements à suivre

(Boursier.com) — La direction Cellectis va participer à deux conférences investisseurs en mars.

- 16 mars : Oppenheimer & Co. Annual Healthcare Conference (16h, heure de New York)

- 17 mars : Barclays Global Healthcare Conference (9h30, heure de New York)

Les webcasts seront disponibles en rediffusion sur le site Internet de la société dans l'onglet investisseurs, dans la section agenda et webcasts.