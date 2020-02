Cellectis et Servier étendent leur collaboration sur les produits UCART19

Crédit photo © Cellectis - Ramon Martinez

(Boursier.com) — Cellectis, une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'immunothérapies fondées sur les cellules CAR-T allogéniques génétiquement modifiées (UCART), et Servier, laboratoire pharmaceutique international indépendant, ont annoncé la signature d'une lettre d'intention engageant les parties à signer un avenant à l'accord initialement signé par les deux entités en 2014.

Dans le cadre de cette lettre d'intention, Cellectis accordera à Servier, au travers d'un avenant à l'accord, une licence mondiale exclusive étendue pour développer et commercialiser, soit directement, soit par le biais de son sous-licencié sur le territoire américain Allogene Therapeutics, tous les produits allogéniques de nouvelle génération ciblant l'antigène CD19 fondés sur des cellules CAR-T allogéniques génétiquement modifiées, y compris les droits pour ALLO-501A. ALLO-501A est un produit candidat anti-CD19 dans lequel les domaines de reconnaissance du rituximab ont été supprimés.

Les termes financiers de cet avenant seront plus favorables pour Cellectis, incluant un paiement initial supplémentaire de 27,6 millions de dollars, soit 25 millions d'euros, ainsi que des paiements d'étapes de développement clinique et commerciales pouvant aller jusqu'à 410 millions de dollars, soit 370 millions d'euros. Le taux de redevance sur les ventes nettes de produits commercialisés sera réévalué depuis un taux échelonné à un chiffre (haut de fourchette) à un taux fixe à deux chiffres (bas de fourchette).

En outre, Cellectis reprendra le contrôle exclusif des cinq cibles CAR-T allogéniques couvertes par l'accord initial, cibles qui n'ont pas été divulguées.

L'avenant entrera en vigueur dès sa signature.

"Cet avenant à notre accord de licence avec Servier procure à Cellectis un apport économique substantiel pour les produits candidats ciblant l'antigène CD19 et enrichit notre portefeuille de cibles" a déclaré André Choulika, président-directeur général de Cellectis. Nous sommes engagés à positionner Servier et Allogene sur la voie du succès afin que les produits ciblant l'antigène CD19 aient le potentiel de bénéficier aux patients plus rapidement, tout en fournissant à Cellectis les moyens d'élargir son propre portefeuille de produits."