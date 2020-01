Cellectis et Iovance Biotherapeutics ont signé un partenariat de recherche et un accord de licence mondiale exclusive

(Boursier.com) — Iovance Biotherapeutics Inc, une société biotechnologique de phase avancée développant de nouvelles immunothérapies contre le cancer basées sur les cellules T, et Cellectis ont annoncé la signature d'un partenariat de recherche et d'un accord de licence mondiale exclusive octroyant à Iovance une licence pour certaines applications de la technologie TALEN de Cellectis afin de développer des lymphocytes infiltrant la tumeur (TIL) qui ont été génétiquement modifiés pour créer des thérapies contre le cancer plus puissantes.

Cette licence mondiale concède à Iovance Biotherapeutics l'usage exclusif de la technologie TALEN ciblant plusieurs gènes pour modifier les TIL à des fins thérapeutiques dans divers types de cancer. Les conditions financières de cette licence prévoient des paiements d'Iovance Biotherapeutics à Cellectis aux étapes de développement, réglementaires et de vente, ainsi que des redevances sur les ventes nettes des produits TIL modifiés à l'aide de la technologie TALEN.

"Nous sommes ravis de collaborer avec Cellectis pour appliquer la technologie d'édition du génome TALEN aux produits TIL d'Iovance. Nous pensons pouvoir modifier génétiquement les TIL pour obtenir un produit anti-cancéreux plus réactif à la tumeur" explique Maria Fardis, Présidente-directrice générale d'Iovance Biotherapeutics. "Nous prévoyons d'amener une thérapie par TIL modifiés à l'aide de la technologie TALEN en clinique le plus rapidement possible."

"Nous nous réjouissons de travailler avec Iovance et sommes convaincus que l'application de notre technologie TALEN à ses produits fondés sur des TIL génèrera de meilleurs traitements pour divers types de cancers" ajoute André Choulika, Président-directeur général de Cellectis. "Les patients restent la préoccupation première de notre entreprise et nous espérons sincèrement que cette collaboration permettra de trouver des solutions plus efficaces pour ceux qui en ont besoin."