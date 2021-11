Cellectis et Cytovia étendent leur partenariat en Chine pour développer des cellules NK dérivées d'iPSC génétiquement modifiées par TALEN

(Boursier.com) — Cellectis , société d'édition du génome en phase clinique utilisant sa propre technologie pour développer des cellules T allogéniques à récepteur d'antigène chimérique (CAR) dans le domaine de l'immuno-oncologie et des cellules souches hématopoïétiques génétiquement modifiées dans d'autres indications, et Cytovia Therapeutics Inc, société biopharmaceutique développant des cellules iNK génétiquement modifiées (des cellules Natural Killer dérivées d'IPSC) et des CAR (cellules porteuses d'un récepteur antigénique chimérique) Natural Killer (NK) dérivées de cellules souches pluripotentes induites (iPSC) et les anticorps multifonctionnels Flex-NK engageant les cellules, annoncent aujourd'hui étendre leur partenariat dans les cellules NK et CAR-NK dérivées d'iPSC génétiquement modifiés grâce à la technologie TALEN, en incluant un développement en Chine via la coentreprise CytoLynx Therapeutics de Cytovia.

Les conditions financières de ce partenariat prévoient une augmentation de la participation au capital pour un montant total de 20 millions de dollars en actions Cytovia, ainsi que jusqu'à 805 millions de dollars en développement, réglementation et en vente ainsi que des paiements de redevances à un chiffre sur les ventes nettes de tous les produits du partenariat commercialisés par Cytovia.

"Nous sommes heureux d'étendre notre collaboration avec Cellectis et CytoLynx pour développer des cellules iNK qui permettent d'optimiser l'outil TALEN, de réaliser une édition du génome de haute précision, de minimiser le risque d'effets hors cible et de libérer le potentiel des cellules NK comme première ligne de défense contre le cancer", a déclaré le docteur Daniel Teper, président-directeur général de Cytovia Therapeutics. "Les équipes de recherche et développement et de fabrication travaillent activement sur le développement de multiples candidats thérapeutiques issus de l'édition du génome et optimisent notre plateforme technologique pour concevoir des produits de nouvelle génération."

Cellectis développe des TALEN sur mesure, que Cytovia utilise pour modifier les cellules iPSC. Cytovia est responsable de la différenciation et de l'expansion de la banque de cellules iPSC génétiquement modifiées en cellules NK, et prend en charge l'évaluation préclinique, le développement clinique et la commercialisation des candidats thérapeutiques mutuellement sélectionnés. Cellectis accorde à Cytovia une licence mondiale sur les brevets de sa technologie TALEN dont il a le contrôle dans ce domaine, y compris en Chine, permettant à Cytovia de modifier les cellules NK en ciblant plusieurs gènes à des fins thérapeutiques dans divers types de cancer.

"Nous sommes fiers de l'ascension de Cytovia cette année", a ajouté le docteur André Choulika, directeur général de Cellectis. "Cytovia a su attirer une équipe scientifique de renommée mondiale et à faire progresser ses produits candidats cliniques dans des domaines où les besoins médicaux non satisfaits sont importants, partageant ainsi la mission de Cellectis d'offrir aux patients une thérapie cellulaire allogénique sur étagère qui peut sauver des vies. Nous sommes heureux de notre participation dans la société afin de soutenir le développement de la pipeline de Cytovia."