Cellectis : en présentation à la réunion annuelle de la SITC

(Boursier.com) — Cellectis annonce que des données précliniques sur des cellules "smart" CAR T éditées par TALEN pouvant surmonter les principaux défis du ciblage des tumeurs solides seront présentées aujourd'hui lors de la 37e réunion de la Society for Immunotherapy of Cancer (SITC). Les données seront présentées dans deux posters s'intitulant : "Multi-armored allogeneic MUC-1 CAR T-cells efficiently control triple negative breast cancer tumor growth" et "TALEN-edited smart CAR T-cells leverage solid tumor microenvironment for specific and effective immunotherapy".

"En utilisant notre plateforme d'édition du génome basée sur TALEN, nous avons présenté des stratégies innovantes d'ingénierie des cellules T qui peuvent surmonter certains des défis posés par le développement de cellules CAR T pour les tumeurs solides. Nous atténuons les risques de sécurité potentiels, ouvrant ainsi la voie au développement clinique pour les patients dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits", commente Laurent Poirot, Ph.D., Senior Vice President Immunology chez Cellectis.