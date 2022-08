Cellectis : en incluant Calyxt, le groupe disposait de 135 M$ en trésorerie et équivalents au 30/6

(Boursier.com) — Cellectis , société de biotechnologie de stade clinique, qui utilise sa technologie pionnière d'édition de génome TALEN pour développer de potentielles thérapies innovantes pour le traitement de maladies graves, présente aujourd'hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre 2022.

"Nous vivons une période exceptionnelle chez Cellectis : nous sommes fiers d'annoncer que la FDA a approuvé notre demande d'autorisation de démarrer un essai clinique aux États-Unis (IND) pour UCART20x22, notre produit candidat pour les patients atteints de lymphome non-Hodgkinien en rechute ou réfractaire" déclare le docteur André Choulika, directeur général de Cellectis. "UCART20x22 est un produit candidat très prometteur. Le double ciblage de CD20 et CD22, deux cibles validées dans les tumeurs malignes à cellules B, constitue une alternative thérapeutique potentielle aux thérapies ciblant l'antigène CD19. En 2018, Cellectis a pris la décision d'internaliser la fabrication de ses produits candidats, pour offrir à la Société son indépendance concernant ses processus de fabrication. UCART20x22 illustre cet accomplissement en étant notre premier produit candidat conçu et développé entièrement en interne. Cellectis est aujourd'hui une plateforme de thérapie cellulaire et génique de bout en bout, de la découverte, au développement du produit, en passant par la fabrication et le développement clinique. Nous sommes impatients de démarrer l'essai clinique pour les patients atteints de lymphome non-hodgkinien en rechute ou réfractaire au second semestre 2022. Nous continuons à progresser dans le recrutement de patients dans nos trois essais de Phase 1 à escalade de dose et nous franchissons des étapes clés dans nos programmes en partenariats. Ces bonnes nouvelles témoignent de notre progression dans le domaine de la thérapie cellulaire CAR T allogénique."

Les états financiers consolidés résumés intermédiaires de Cellectis, qui consolident les résultats de Calyxt, Inc. dont Cellectis est actionnaire d'environ 51,3% des actions ordinaires en circulation au 30 juin 2022, ont été préparés conformément aux normes International Financial Reporting Standards ou IFRS, telles que publiées par l'International Accounting Standards Board ("IFRS").

Résultats financiers du deuxième trimestre 2022

Situation de la trésorerie : Au 30 juin 2022, Cellectis, incluant Calyxt, disposait de 135 M$ en trésorerie, équivalents de trésorerie, actifs financiers courants et de trésorerie bloquée consolidés, dont 123 M$ sont attribuables à Cellectis hors Calyxt. Cela se compare à 191 M$ de trésorerie, équivalents de trésorerie, actifs financiers courants et trésorerie bloquée consolidés au 31 décembre 2021, dont 177 M$ étaient attribuables à Cellectis hors Calyxt. Cette diminution nette de 56 M$ reflète principalement (i) un flux net de trésorerie de 47 M$ utilisés par les activités d'exploitation, d'investissement et de location-financement de Cellectis, (ii) 13 M$ de flux net de trésorerie utilisés par les activités d'exploitation et acquisitions d'immobilisation corporelles et de location-financement de Calyxt partiellement compensés par (i) 10 M$ de produits nets issus de l'augmentation de capital chez Calyxt et un gain de change favorable de 6 M$. "Sur la base du plan d'exploitation actuel, nous estimons que la trésorerie, les équivalents de trésorerie, les actifs financiers courants et comptes de trésorerie bloquée consolidés de Cellectis hors Calyxt s'élevant à 123 M$ au 30 juin 2022 seront suffisants pour financer nos activités jusqu'au début de l'année 2024".

Chiffre d'affaires et autres produits d'exploitation : Le chiffre d'affaires et les autres produits d'exploitation consolidés se sont élevés à 7 M$ pour les six premiers mois 2022, contre 43 M$ pour les six premiers mois 2021. 99% du chiffre d'affaires et les autres produits d'exploitation consolidés étaient attribuables à Cellectis pour les six premiers mois de 2022. Cette baisse entre les six premiers mois 2022 et 2021 s'explique principalement par (i) une diminution des revenus liée à la reconnaissance d'une note convertible de 15 M$ obtenue comme compensation financière pour la licence de droit d'utilisation attribuée à Cytovia et un paiement d'étape de 5 M$ d'Allogene, tandis que le chiffre d'affaires correspondant aux contrats de collaboration des six mois clos le 30 juin 2022 comprend deux paiements d'étape pour 1,5 M$ de Cytovia et la reconnaissance du Changement de Contrôle d'un licencié (Repertoire Genesis) conformément aux termes du contrat de licence avec Cellectis (extension du terme de l'Option) pour 1 M$ et (ii) la diminution des autres revenus de 5 M$ attribuable à un changement de modèle économique de Calyxt, pour lequel aucun revenu significatif n'a encore été reconnu.

Coût des revenus : Les coûts des revenus consolidés s'est élevé à 0.7 M$ pour les six premiers mois 2022, contre 20 M$ pour les six premiers mois 2021. Cette diminution est due au changement de modèle économique de Calyxt.

Frais de recherche et développement : Les frais de recherche et développement consolidés se sont élevés à 59 M$ pour les six premiers mois 2022 contre 62 M$ pour les six premiers mois 2021. 89% des frais de recherche et développement consolidés sont attribuables à Cellectis pour les six premiers mois 2022. La diminution de 3 M$ entre les six premiers mois 2022 et 2021 est principalement attribuable à (i) la baisse des achats, charges externes et autres charges de 4,5 M$ (passant de 36 M$ en 2021 à 31 M$ en 2022), (ii) la baisse des charges sociales liées à l'attribution d'options de souscription d'actions pour 0,9 M$, (iii) une diminution de 0,9 M$ des charges liées aux rémunérations fondées sur des actions sans impact sur la trésorerie, partiellement compensée par la hausse de 3 M$ des salaires et traitements provenant de la hausse des effectifs en recherche et développement du segment Thérapeutique.

Frais administratifs et commerciaux : Les frais administratifs et commerciaux consolidés se sont élevés à 17,7 M$ pour les six premiers mois 2022 contre 18,2 M$ pour les six premiers mois 2021. 62% des frais administratifs et commerciaux consolidés sont attribuables à Cellectis pour les six premiers mois 2022. La diminution de 0,5 M$ est attribuable à (i) la baisse de 3 M$ des salaires et traitements, (ii) la baisse de 0,3 M$ des charges sociales liées à l'attribution d'options de souscription d'actions et (iii) la baisse de 0,5 M$ des achats, charges externes et autres charges (passant de 9,2 M$ en 2021 à 8,7 M$ en 2022) partiellement compensé par (i) l'augmentation de 3 M$ des charges liées aux rémunérations fondées sur des actions sans impact sur la trésorerie s'expliquant principalement par l'impact favorable en 2021 consécutif au renoncement de l'ancien directeur général de Calyxt à ses options de souscriptions d'actions, à ses actions gratuites et à ses actions de performance non encore acquises suite à son départ.

Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Cellectis : La perte nette consolidée attribuable aux actionnaires de Cellectis est de 51 M$ (soit 1,12 $ par action) pour les six premiers mois 2022, dont 47 M$ sont attribuables à Cellectis, comparativement à une perte de 52 M$ (soit 1,17 $ par action) pour les six premiers mois 2021, dont 43 M$ étaient attribuables à Cellectis. Cette baisse de perte nette de 1 M$ entre les six premiers mois de 2022 et 2021 est principalement liée à (i) l'augmentation du gain financier de 14,7 M$, (ii) la baisse des coûts des revenus de 19 M$ et (iii) la baisse des charges de recherche et développement de 3,8 M$ partiellement compensées par la baisse des revenus et autres produits pour 36 M$.

Bénéfice net (perte nette) ajusté attribuable aux actionnaires de Cellectis : La perte nette ajustée consolidée attribuable aux actionnaires de Cellectis est de 46 M$ (soit 1,00 $ par action) pour les six premiers mois 2022, dont 43 M$ sont attribuables à Cellectis, comparativement à une perte de 48 M$ (soit 1,08$ par action) pour les six premiers mois 2021, dont 38 M$ étaient attribuables à Cellectis.

"Nous prévoyons de consacrer nos dépenses sur Cellectis pour l'année 2022 dans les domaines suivants :