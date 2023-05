Cellectis : données précliniques sur un traitement d'immunothérapie cellulaire CAR T

(Boursier.com) — Cellectis a publié un article dans Frontiers Bioenginnering, démontrant l'efficacité de ses cellules UCART FAP ingéniérées grâce aux TALEN dans la déplétion des fibroblastes associés au cancer, la réduction de la desmoplasie et l'infiltration des tumeurs.

La thérapie cellulaire adoptive basée sur des cellules T modifiées par des récepteurs antigéniques chimériques (CAR T) s'avère salvatrice pour de nombreux patients atteints de cancer.

Cellectis ajoute : "cependant, son efficacité thérapeutique n'est jusqu'à présent limitée qu'à quelques types de tumeurs malignes, les tumeurs solides se révélant particulièrement récalcitrantes à une thérapie efficace. La faible infiltration des cellules T à l'intérieur de la tumeur et le dysfonctionnement des cellules T dû à un microenvironnement desmoplastique et immunosuppresseur sont les principaux obstacles au succès des cellules CAR T dans les tumeurs solides."

Dans une tumeur, les fibroblastes associés au cancer (CAF) sont des composants essentiels du stroma ; et c'est dans le microenvironnement tumoral (TME) qu'ils évoluent spécifiquement. Le sécrétome des CAF contribue de manière significative à la matrice extracellulaire et à une pléthore de cytokines et de facteurs de croissance qui induisent une suppression immunitaire. Ensemble, ils forment une barrière physique et chimique qui induit un TME " froid " excluant les cellules T. La déplétion des CAF dans les tumeurs solides riches en stroma peut donc être l'occasion de convertir des tumeurs qui échappent au système immunitaire en tumeurs sensibles à la cytotoxicité des cellules CAR T spécifiques d'un antigène tumoral.