Cellectis : données encourageantes annoncée au 63e congrès annuel de l'ASH

(Boursier.com) — Cellectis a annoncé les résultats préliminaires de l'étude de Phase 1 BALLI-01 évaluant le produit candidat UCART22, sa thérapie cellulaire CAR-T allogénique ciblant CD22, chez des patients atteints de leucémie lymphoblastique aigue (LLA) à cellules B en rechute ou réfractaire, ainsi que des données précliniques de TALGlobin01, son produit candidat de thérapie cellulaire autologue pour le traitement de la drépanocytose homozygote HbSS (SCD), lors de la 63eme réunion annuelle de l'American Society of Hematology (ASH) à Atlanta, aux Etats-Unis.

En synthèse... Le produit candidat UCART22 a été administré après une lymphodéplétion par fludarabine, cyclophosphamide et alemtuzumab (FCA) sans toxicité limitant la dose dans l'étude de Phase 1 BALLI-01. L'ajout d'alemtuzumab à la fludarabine et à la cyclophosphamide a entraîné une suppression prolongée des lymphocytes de l'hôte et une expansion des cellules UCART22. o Des données préliminaires démontrant une activité anti-leucémique encourageante ont été observées chez deux patients. Également, l'essai BALLI-01 est actuellement en cours de recrutement au niveau de dose 3 au régime de lymphodéplétion avec FCA (fludarabine, cyclophosphamide, alemtuzumab). Les données précliniques du produit candidat Talglobin01, démontrent que TALEN pourrait être spécifique et efficace pour corriger la mutation du gène de la bêta-globine qui cause la drépanocytose.

"Nous sommes fiers de dévoiler des résultats préliminaires encourageants obtenus auprès de patients auxquels ont été administré des cellules UCART22 après une lymphodepletion avec fludarabine, cyclophosphamide et alemtuzumab (FCA) dans l'essai clinique BALLI-01. Il a été démontré que l'ajout d'alemtuzumab à la fludarabine et au cyclophosphamide (FC) était sûr, améliorait la suppression des lymphocytes de l'hôte et favorisait l'expansion de UCART22, le tout associé à une activité anti-leucémique", déclare Carrie Brownstein, MD, directrice médicale. "Ces données initiales nous confortent dans notre mission de développer des cellules UCART22 pour les patients atteints de LLA a cellules B en rechute ou réfractaire, qui restent dans un besoin urgent d'options de traitement supplémentaires, en particulier ceux qui ont échoué au traitement ciblant CD19".