Cellectis dispose de trésorerie jusqu'à début 2023

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires et les autres produits d'exploitation consolidés de Cellectis se sont élevés à 10,87 M$ pour le 3e trimestre 2021 (9,24 M$ pour le 3e trimestre 2020).

Le chiffre d'affaires et les autres produits d'exploitation consolidés se sont élevés à 53,4 M$ pour les 9 premiers mois 2021 (66,54 M$ pour les 9 premiers mois 2020). Cette baisse s'explique principalement par les 28 M$ d'un paiement initial reçus en mars 2020 et par la reconnaissance de 19 M$ d'autres paiements initiaux et d'étapes déjà reçus sur les 5 cibles reprises sur la base de l'accord de licence, de développement et de commercialisation signé avec Servier en mars 2020 ainsi qu'à la baisse des revenus de licences.

La perte nette consolidée attribuable aux actionnaires de Cellectis est de -37,4 M$ (soit -0,82$ par action) pour le 3e trimestre 2021, dont -33 M$ sont attribuables à Cellectis, comparativement à une perte de -30,3 M$ (soit -0,71$ par action) pour le 3e trimestre 2020, dont -25 M$ étaient attribuables à Cellectis. Le résultat net de la période est de -40,07 M$.

La perte nette consolidée attribuable aux actionnaires de Cellectis est de -89,2 M$ (soit -2$ par action) pour les 9 premiers mois 2021, dont une perte de -75 M$ attribuable à Cellectis, comparativement à une perte de -41,6 M$ (soit -0,98$ par action) pour les 9 premiers mois 2020, dont -21 M$ étaient attribuables à Cellectis. L'augmentation de 48 M$ de la perte nette entre les 9 premiers mois 2021 et 2020 est principalement attribuable à une baisse des revenus et autres produits d'exploitation de 13 M$ et à une augmentation des charges d'exploitation de -39 M$ qui a été partiellement compensée par une augmentation des gains financiers nets de +7 M$. Le résultat net de la période est une perte de -97,02 M$ (-51,99 M$ un an plus tôt).

Position de trésorerie

Au 30 septembre 2021, Cellectis, incluant Calyxt, disposait de 216 millions de dollars en trésorerie, équivalents de trésorerie, actifs financiers courants et de trésorerie bloquée consolidés, dont 201 M$ sont attribuables à Cellectis hors Calyxt. Cela se compare à 274 M$ de trésorerie, équivalents de trésorerie, actifs financiers courants et trésorerie bloquée consolidés au 31 décembre 2020, dont 244 M$ étaient attribuables à Cellectis hors Calyxt. La diminution nette de trésorerie est de 58 M$

Sur la base du plan d'exploitation actuel, Cellectis estime que la trésorerie, les équivalents de trésorerie, les actifs financiers courants et comptes de trésorerie bloquée consolidés de Cellectis hors Calyxt s'élevaient à 201 M$ au 30 septembre 2021. Ils seront suffisants pour financer les activités jusqu'au début de l'année 2023.

Perspectives

Le groupe prévoit de consacrer ses dépenses sur Cellectis pour l'année 2021 dans les domaines suivants :

- Support du développement de notre portefeuille de produits candidats, comprenant les dépenses de fabrication et d'essais cliniques de UCART123, UCART22 et UCARTCS1, ainsi que de nouveaux produits candidats ;

- Utilisation des capacités de fabrication de pointe à Paris et Raleigh ;

- Poursuite du renforcement de nos départements de fabrication et clinique, notamment en recrutant du personnel de talent.