Cellectis disposait de 67,4 M$ en trésorerie et équivalents de trésorerie au 30 septembre

(Boursier.com) — Cellectis , société de biotechnologie de stade clinique, qui utilise sa technologie pionnière d'édition de génome TALEN pour développer de potentielles thérapies innovantes pour le traitement de maladies graves, présente ce jour ses résultats business et financiers pour le troisième trimestre 2023, allant jusqu'au 30 septembre 2023.

Au 30 septembre 2023, Cellectis disposait de 72 M$ en trésorerie, équivalents de trésorerie et comptes de trésorerie bloquée consolidés. Cela se compare à 95 M$ de trésorerie, équivalents de trésorerie et comptes de trésorerie bloquée consolidés au 31 décembre 2022.

La direction commente : "Cette diminution nette de 23 M$ reflète principalement des paiements pour 79 M$ dont 23 M$ de dépenses R&D, 12 M$ de frais administratifs et commerciaux, 32 M$ de dépenses de personnel, 8 M$ de loyers et taxes, 4 M$ de remboursement de l'emprunt PGE, 2 M$ d'impact défavorable forex partiellement compensés par 23 M$ de l'augmentation de capital réalisée en février, 21 M$ de l'emprunt BEI, 6 M$ de préfinancement du crédit impôt recherche 2022, 1 M$ d'avance remboursable reçue de BPI, 3 M$ de produits liés à nos placements financiers, 1 M$ de remboursement de contributions patronales sur options de souscription et 2 M$ de produits de licences et autres flux.

Avec une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 67,4 millions de dollars au 30 septembre 2023, l'emprunt prévu de 15 millions d'euros au titre de la tranche B du contrat de financement de 40 millions d'euros conclu avec la BEI, et les 105 millions de dollars provenant des accords d'Astra Zeneca, la société estime qu'elle dispose de ressources suffisantes pour poursuivre ses activités pendant au moins douze mois après la publication des états financiers consolidés. En outre, le Protocole d'Accord prévoit qu'AstraZeneca réalisera un investissement supplémentaire potentiel de 140 millions de dollars dans Cellectis en souscrivant à deux catégories d'actions privilégiées convertibles nouvellement créées de Cellectis. Le Protocole d'Accord n'est pas contraignant et l'Investissement Supplémentaire doit encore être confirmé par les deux parties à l'issue de la consultation du comité social et économique de Cellectis. Dans l'hypothèse d'une telle confirmation, la réalisation de l'Investissement Additionnel restera soumis (i) à l'approbation des actionnaires de Cellectis à la majorité des deux tiers des votes exprimés par les actionnaires votants, (ii) à l'autorisation de cet investissement par le ministère français de l'économie conformément à la réglementation française sur les investissements directs étrangers, et (iii) à d'autres conditions de clôture habituelles".

"Avec les 140 millions de dollars supplémentaires potentiels correspondant à l'Investissement Complémentaire, nous prévoyons d'étendre notre horizon de trésorerie jusqu'en 2026" estime le groupe.

Le chiffre d'affaires et les autres produits d'exploitation consolidés se sont élevés à 7,2 M$ pour les 9 premiers mois 2023, contre 8,4 M$ pour les neuf premiers mois 2022. Cette baisse de 1,2 M$ entre les neuf premiers mois 2023 et 2022 s'explique principalement par la reconnaissance de deux paiements d'étape de 1,5 M$ de Cytovia en 2022 et un autre paiement d'étape auprès d'un autre partenaire de 1 M$ alors que les revenus en 2023 ne sont pas matériels, partiellement compensée par la régularisation du crédit impôt recherche pour 0,6 M$ et la reconnaissance d'une subvention de recherche de BPI de 0,8 M$.

Les frais de recherche et développement consolidés se sont élevés à 62,1 M$ pour les 9 premiers mois 2023 contre 76,1 M$ pour les neuf premiers mois 2022. La diminution de 13,9 M$ est principalement attribuable à (i) la baisse de 8,9 M$ des dépenses de personnel due à des départs non remplacés et la baisse de la charge de rémunération basée sur des actions sans impact sur la trésorerie en raison de la révision de notre estimation d'atteinte de conditions de performance du plan d'octobre 2020, (ii) la baisse de 5 M$ des achats, charges externes et autres charges (passant de 41,4 M$ en 2022 à 36,4 M$ en 2023) due à l'internalisation des activités de contrôle qualité et production pour supporter les activités de R&D.

Le gain financier consolidé s'est élevé à 14,9 M$ pour les neuf premiers mois 2023 contre 11 M$ pour les 9 premiers mois 2022. L'augmentation de 3,9 M$ est principalement attribuable à l'augmentation de 22,8 M$ des produits financiers, composés principalement du profit de la déconsolidation de Calyxt, partiellement compensés par (i) la perte de juste valeur de notre participation dans Cibus (anciennement Calyxt) depuis la déconsolidation de 6,2 M$ et (ii) une baisse de 7,9 M$ de la juste valeur de la créance relative à la note Cytovia.

A la suite de la déconsolidation de Calyxt, les activités abandonnées pour la période de 9 mois ne représentent que cinq mois d'activité. La diminution de 2,2 millions de dollars de la perte nette des activités abandonnées entre les neuf mois clos le 30 septembre 2022 et 2023 est principalement due à la perte nette de 5,7 millions de dollars de Calyxt au troisième trimestre 2022 contre 0 au troisième trimestre 2023, Calyxt ayant été déconsolidée, partiellement compensée par une augmentation de 3,5 millions de dollars de la perte nette sur les deux premiers trimestres entre 2022 et 2023. Cette augmentation de 3,5 millions de dollars se décompose comme suit : (i) une augmentation de 9,2 millions de dollars de la perte financière nette et (ii) une augmentation de 1,5 millions de dollars des autres charges d'exploitation, partiellement compensées par (i) une diminution de 2,8 millions de dollars des dépenses de R&D (de 6,3 millions de dollars en 2022 à 3,5 millions de dollars en 2023) et (ii) une diminution de 4,5 millions de dollars des dépenses de SG&A (de 6,8 millions de dollars en 2022 à 2,3 millions de dollars en 2023).

La perte nette consolidée attribuable aux actionnaires de Cellectis est de 58,2 M$ (soit 1,07$ par action) pour les neuf premiers mois 2023, dont 53,2 M$ sont attribuables à Cellectis, comparativement à une perte de 79,3 M$ (soit 1,74$ par action) pour les neuf premiers mois 2022, dont 72,9 M$ étaient attribuables à Cellectis. Cette diminution de 21,1 M$ de la perte nette entre les neuf premiers mois de 2023 et 2022 est principalement liée à (i) la baisse des dépenses de R&D de 13,9 M$, (ii) la diminution de 3,7 M$ des dépenses SG&A, (iii) l'augmentation de 3,9 M$ du résultat financier liée au gain financier dû à la déconsolidation de Calyxt que compense en partie la baisse de la créance relative à la note Cytovia et (iv) la baisse de 2,2 M$ de la perte des activités abandonnées attribuables à Cellectis. Ces impacts à la baisse sont partiellement compensés par une diminution de 1,2 M$ du chiffre d'affaires et des autres produits d'exploitation.

La perte nette ajustée consolidée attribuable aux actionnaires de Cellectis est de 56,8 M$ (soit 1,05$ par action) pour les neuf premiers mois 2023, comparativement à une perte de 72,1 M$ (soit 1,58$ par action) pour les neuf premiers mois 2022.

La direction conclut : "Nous prévoyons de consacrer nos dépenses sur Cellectis pour l'année 2023 dans les domaines suivants :

Support du développement de notre portefeuille de produits candidats, comprenant les dépenses de fabrication et d'essais cliniques de UCART123, UCART22 et UCART 20x22, ainsi que de nouveaux produits candidats;

Utilisation de nos capacités de fabrication de pointe à Paris (France) et Raleigh (Caroline du Nord, États Unis);

Poursuite du renforcement de nos départements de fabrication et clinique".