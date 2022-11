Cellectis disposait de 103 M$ de trésorerie fin septembre

(Boursier.com) — Au 30 septembre 2022, Cellectis, incluant Calyxt, disposait de 103 M$ en trésorerie, équivalents de trésorerie, actifs financiers courants et de trésorerie bloquée consolidés, dont 95 M$ sont attribuables à Cellectis hors Calyxt. Cela se compare à 191 M$ de trésorerie, équivalents de trésorerie, actifs financiers courants et trésorerie bloquée consolidés au 31 décembre 2021, dont 177 M$ étaient attribuables à Cellectis hors Calyxt.

Cette diminution nette de 88 M$ reflète principalement (i) un flux net de trésorerie de 81 M$ utilisés par les activités d'exploitation, d'investissement et de location-financement de Cellectis, (ii) 17 M$ de flux net de trésorerie utilisés par les activités d'exploitation et acquisitions d'immobilisations corporelles et de location-financement de Calyxt et (iii) une perte de change défavorable de 10 M$ partiellement compensés par (i) 10 M$ de produits nets issus de l'augmentation de capital chez Calyxt réalisée en février 2022, (ii) 6 M$ de préfinancement du Crédit Impôt Recherche et (iii) 3 M$ de licences et autres paiements d'étape.

"Sur la base du plan d'exploitation actuel, nous estimons que la trésorerie, les équivalents de trésorerie, les actifs financiers courants et comptes de trésorerie bloquée consolidés de Cellectis au 30 septembre 2022 seront suffisants pour financer nos activités jusqu'au début de l'année 2024" commente la société.

Le chiffre d'affaires et les autres produits d'exploitation consolidés se sont élevés à 9 M$ pour les 9 mois clos le 30 septembre 2022, contre 53 M$.

Les frais de recherche et développement consolidés ont été de 85 M$ pour les 9 mois clos le 30 septembre 2022, contre 97 M$ pour les 9 mois clos le 30 septembre 2021.

La perte nette ajustée consolidée attribuable aux actionnaires de Cellectis est de 72 M$ (soit 1,58 $ par action) pour les 9 mois clos le 30 septembre 2022, dont 67 M$ sont attribuables à Cellectis, comparativement à une perte de 80 M$ (soit 1,79 $ par action) pour les 9 mois clos le 30 septembre 2021, dont 66 M$ étaient attribuables à Cellectis.