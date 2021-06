Cellectis dévoile ses nouveaux produits candidats en développement à l'occasion des Innovation Days

Crédit photo © Cellectis - Ramon Martinez

(Boursier.com) — Cellectis , société biopharmaceutique de stade pré-clinique, utilisant ses technologies phares pour développer des produits allogéniques fondés sur l'édition du génome avec un portefeuille de cellules CAR-T allogéniques ingéniérées (UCART) dans le domaine de l'immuno-oncologie, et de cellules souches hématopoïétiques (CSH) génétiquement modifiées dans d'autres indications thérapeutiques, a organisé l'événement virtuel Cellectis Innovation Days, du 24 au 28 mai.

En 5 épisodes de 16 à 48 minutes chacun, la société est revenue sur son portefeuille de produits candidats actuels et a présenté ses nouveaux produits candidats, ses technologies propriétaires et ses unités de fabrication.

Pour visionner les épisodes des Cellectis Innovation Days, suivez ce lien.

"Au cours des quatre dernières années, en plus du développement clinique de UCART22, UCARTCS1 et UCART123, nous avons avancé le développement de nos nouveaux produits candidats UCART précliniques, ciblant pour la première fois les tumeurs solides. Nous sommes en plus fiers d'annoncer notre plateforme de chirurgie du génome de cellules souches hématopoïétiques (CSH) .HEAL, une nouvelle branche de Cellectis consacrée aux maladies monogéniques, telle que l'anémie falciforme. Enfin, nous avons révélé nos usines de fabrication en France et aux États-Unis et dévoilé notre capacité à fabriquer de A à Z nos produits candidats dans nos nouvelles installations de fabrication, répondant aux exigences des bonnes pratiques de fabrication (BPF) en France et aux États-Unis, grâce aux meilleures technologies et techniques. Nous sommes impatients de montrer tout leur potentiel au cours des prochaines années, ainsi que présenter de nouvelles données cliniques et translationnelles à l'occasion des conférences médicales à venir" a déclaré le Docteur André Choulika, Directeur Général de Cellectis.