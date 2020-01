Cellectis : des experts publient une étude sur les CAR T allogéniques pour lutter contre le cancer

Crédit photo © Cellectis - Ramon Martinez

(Boursier.com) — Cellectis, une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'immunothérapies fondées sur les cellules CAR T allogéniques génétiquement modifiées (UCART), a annoncé la publication d'une étude dans Nature Reviews Drug Discovery réalisée par les Pr Stéphane Depil, Dr Philippe Duchateau, Pr Stephan Grupp, Pr Ghulam Mufti4 et Dr Laurent Poirot.

Cette étude examine les possibilités et les défis que présentent les traitements universels par cellules CAR T allogéniques.

Une des approches les plus prometteuses pour le traitement du cancer est la thérapie par des cellules T porteuses d'un récepteur antigénique chimérique (CAR), dans laquelle une partie des défenses immunologiques du corps, les cellules T, sont redirigées contre les cellules cancéreuses après avoir été génétiquement modifiées pour exprimer des CAR. Depuis leur développement initial au début des années 90, plusieurs générations de cellules CAR T ont vu le jour. L'utilisation de cellules CAR T autologues (fabriquées à partir des cellules T du patient) s'est avérée efficace pour lutter contre certains types de cancers hématologiques, tels que les tumeurs malignes à cellules B. Cependant, les thérapies fondées sur des cellules CAR T autologues ne sont pas adaptées à tous les patients et nécessitent souvent un processus de production long et onéreux, car chaque thérapie doit être élaborée individuellement pour chaque patient.

Cellectis fut la première société à développer et à tester une approche allogénique du traitement par cellules CAR T, dans laquelle les cellules T sont issues de donneurs sains. Cela donne lieu à des produits candidats prêts à l'emploi, qui peuvent être administrés à de nombreux patients plutôt qu'à une seule personne...