Cellectis : de nouvelles données publiées au congrès de l'AACR

(Boursier.com) — Cellectis a publié des données précliniques sur son produit candidat UCART20x22 lors du congrès annuel de l'American Association for Cancer Research (AACR). Les données ont établi une preuve de concept préclinique convaincante avec le potentiel de surmonter certains mécanismes communs de résistance aux thérapies par cellules CAR T dans les lymphomes non hodgkiniens en rechute ou réfractaires (LNH r/r), tels que l'échappement à un antigène ou l'hétérogénéité tumorale.

UCART20x22 est le premier produit candidat allogénique à double CAR de Cellectis en développement pour les patients atteints de LNH r/r. Le produit candidat utilise la technologie TALEN pour la disruption des gènes TRAC (pour réduire le risque de maladie du greffon contre l'hôte) et CD52 (pour permettre l'utilisation d'un anticorps monoclonal dirigé contre CD52 dans le pré-conditionnement des patients) pour améliorer la prise de greffe, l'expansion et la persistance des CAR T.

Le ciblage de CD20 et CD22, deux cibles validées dans les tumeurs malignes à cellules B, est conçu pour améliorer la destruction des cellules tumorales et pour empêcher l'échappement immunitaire dû au ciblage d'un seul antigène. UCART20x22 a le potentiel d'offrir une alternative aux thérapies ciblées contre l'antigène CD19 et aux rechutes négative au CD19.

Le poster présenté à la conférence AACR souligne les données précliniques suivantes :

- UCART20x22 a montré une forte activité contre les lignées cellulaires tumorales exprimant soit un seul antigène, CD20 ou CD22, soit les 2 simultanément.

- Les modèles précliniques in vivo démontrent que le produit candidat UCART20x22 éradique efficacement les tumeurs exprimant l'un ou l'autre ou les deux antigènes. Une présence soutenue des cellules UCART20x22 a été observée dans la moelle osseuse après l'élimination de la tumeur.

- Des essais in vitro contre des cellules primaires de patients atteints de lymphome non hodgkinien et présentant divers niveaux d'antigènes CD22 et CD20 démontrent que le produit candidat UCART20x22 possède une forte activité cytotoxique.

UCART20x22 devrait être le premier produit candidat de Cellectis entièrement pensé, développé et conçu en interne, illustrant la transformation de Cellectis en une plateforme de thérapie cellulaire et génique de bout en bout, de la découverte au développement du produit, en passant par la fabrication et le développement clinique.

Une demande d'autorisation d'essai clinique aux Etats-Unis (IND) pour UCART20x22 devrait être déposée cette année.