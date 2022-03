Cellectis : conférences en vue

(Boursier.com) — Cellectis , société de biotechnologie de stade clinique, qui utilise sa technologie pionnière d'édition de génome TALEN(R) pour développer de potentielles thérapies innovantes pour le traitement de maladies graves, annonce que la direction va participer à deux conférences investisseurs ce mois-ci, à savoir l'Oppenheimer & Co. Annual Healthcare Conference (16 mars, 16h00, heure de New York) et la Barclays Global Healthcare Conference (17 mars, 9h30, heure de New York). Les webcasts seront disponibles en rediffusion sur le site Internet de la Société dans l'onglet Investisseurs, section Agenda et Webcasts.