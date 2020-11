Cellectis : comptes publiés sur 9 mois

(Boursier.com) — Au 30 septembre 2020, Cellectis, incluant Calyxt, disposait de 308 M$ en trésorerie, équivalents de trésorerie, actifs financiers courants et de trésorerie bloquée consolidés, dont 278 M$ sont attribuables à Cellectis hors Calyxt. Cela se compare à 364 M$ de trésorerie, équivalents de trésorerie, actifs financiers courants et trésorerie bloquée consolidés au 31 décembre 2019, dont 304 M$ étaient attribuables à Cellectis. Cette diminution nette de 56 M$ reflète principalement (i) un encaissement de 28 M$ au premier trimestre 2020 de la part de Servier dans le cadre de la modification de l'accord de licence, de développement et de commercialisation en mars 2020 et (ii) 21 millions de dollars d'un syndicat bancaire formé par un groupe de banques sous la forme d'un Prêt Garanti par l'Etat ("PGE"), et (iii) un impact FOREX favorable de 3 M$, qui a été compensé par (ii) 79 M$ de flux nets de trésorerie utilisés par les activités d'exploitation, d'investissement et de location-financement de Cellectis, (iii) 31 M$ de flux nets de trésorerie utilisés par les activités d'exploitation et acquisitions d'immobilisation corporelles de Calyxt. "Nous estimons que notre trésorerie, nos équivalents de trésorerie, nos actifs financiers courants et comptes de trésorerie bloquée consolidés au 30 septembre 2020 seront suffisants pour financer chacune des activités de Cellectis et de Calyxt jusque dans l'année 2022" précise le groupe.

Chiffre d'affaires et autres produits d'exploitation : Le chiffre d'affaires et les autres produits d'exploitation consolidés se sont élevés à 9 M$ pour le troisième trimestre 2020, contre 10 M$ pour le troisième trimestre 2019. Le chiffre d'affaires et les autres produits d'exploitation consolidés se sont élevés à 67 M$ pour les 9 premiers mois 2020, contre 17 M$ pour les neuf premiers mois 2019. 85% du chiffre d'affaires et les autres produits d'exploitation consolidés étaient attribuables à Cellectis pour les 9 premiers mois de 2020. Cette augmentation entre les 9 premiers mois de 2020 et 2019 est principalement attribuable à un paiement initial de 28 M$ reçu en mars 2020 et à la reconnaissance de 19 M$ d'autres paiements initiaux et d'étapes déjà reçus sur les cinq cibles reprises sur la base de l'accord de licence, de développement et de commercialisation signé avec Servier signé en mars 2020. L'augmentation restante s'explique principalement par la hausse des ventes de tourteau de soja à haute teneur en acide oléique chez Calyxt.

Coût des revenus : Les coûts des revenus consolidés s'est élevé à 8 M$ pour le troisième trimestre 2020, contre 4 M$ pour le troisième trimestre 2019. Les coûts des revenus consolidés s'est élevé à 18 M$ pour les neuf premiers mois 2020, contre 6 M$ pour les neuf premiers mois 2019. Cette augmentation s'explique principalement par le coût des produits vendus au cours de la période par Calyxt.

Frais de recherche et développement : Les frais de recherche et développement consolidés se sont élevés à 20 M$ pour le troisième trimestre 2020 contre 22 M$ pour le troisième trimestre 2019. Les frais de recherche et développement consolidés se sont élevés à 64 M$ pour les 9 premiers mois 2020 contre 62 M$ pour les neuf premiers mois 2019. 88% des frais de recherche et développement consolidés sont attribuables à Cellectis pour les 9 premiers mois 2020. L'augmentation de 2 M$ entre les 9 premiers mois 2020 et 2019 est principalement attribuable à la hausse des charges de personnel et des achats, charges externes et autres charges, respectivement de 4 M$ et de 2 M$, partiellement compensée par une diminution des charges sociales liées à l'attribution d'options de souscription d'actions et des charges liées aux rémunérations fondées sur des actions sans impact sur la trésorerie, respectivement de 2 M$ et 2 M$.

Frais administratifs et commerciaux : Les frais administratifs et commerciaux consolidés se sont élevés à 10 M$ pour le troisième trimestre 2020, contre 11 M$ pour le troisième trimestre 2019. Les frais administratifs et commerciaux consolidés se sont élevés à 31 M$ pour les 9 premiers mois 2020, contre 34 M$ pour les neuf premiers mois 2019. 49% des frais administratifs et commerciaux consolidés sont attribuables à Cellectis pour les 9 premiers mois 2020. La diminution de 3 M$ est attribuable à la baisse de 5 M$ des charges liées aux rémunérations fondées sur des actions sans impact sur la trésorerie, partiellement compensée l'augmentation des charges de personnel pour 2 M$.

Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Cellectis : La perte nette consolidée attribuable aux actionnaires de Cellectis est de 30 M$ (soit 0,71$ par action) pour le troisième trimestre 2020, dont 25 M$ sont attribuables à Cellectis, comparativement à une perte de 16 M$ (soit 0,38 $ par action) pour le troisième trimestre 2019, dont 9 M$ étaient attribuables à Cellectis. La perte nette consolidée attribuable aux actionnaires de Cellectis est de 42 M$ (soit 0,98$ par action) pour les neuf premiers mois 2020, dont une perte de 21 M$ attribuable à Cellectis, comparativement à une perte de 65 M$ (soit 1,52$ par action) pour les neuf premiers mois 2019, dont 46 M$ étaient attribuables à Cellectis. Cette diminution de 23 M$ de la perte nette entre les neuf premiers mois 2020 et 2019 est principalement attribuable à une augmentation importante des revenus de 49 M$, qui a été partiellement compensée par une augmentation des charges d'exploitation de 12 M$ et une diminution des gains financiers nets de 16 M$.

Bénéfice net (perte nette) ajusté attribuable aux actionnaires de Cellectis : La perte nette ajustée consolidée attribuable aux actionnaires de Cellectis est de 27 M$ (soit 0,63$ par action) pour le troisième trimestre 2020, dont 22 M$ sont attribuables à Cellectis, comparativement à une perte de 10 M$ (soit 0,23 $ par action) pour le troisième trimestre 2019, dont 4 M$ étaient attribuables à Cellectis.

La perte nette ajustée consolidée attribuable aux actionnaires de Cellectis est de 30 M$ (ou 0,72$ par action) pour les 9 premiers mois 2020, dont 13 M$ sont attribuables à Cellectis, comparativement à une perte de 48 M$ (ou 1,12 $ par action) pour les neuf premiers mois 2019, dont 35 M$ étaient attribuables à Cellectis.

"Nous prévoyons de consacrer nos dépenses sur Cellectis pour le reste de 2020 dans les domaines suivants :

Support du développement de notre portefeuille de produits candidats, comprenant les dépenses de fabrication et d'essais cliniques de UCART123, UCART22 et UCARTCS1 ;

Mise en place de capacités de fabrication de pointe à Paris et à Raleigh ; et

Renforcement de nos départements de fabrication et clinique, notamment en recrutant du personnel de talent" conclut la direction.

Assemblée Générale des actionnaires de Cellectis SA

Une assemblée générale des actionnaires s'est tenue le 4 novembre 2020 au siège social de Cellectis à Paris. Lors de cette assemblée, au cours de laquelle plus de 76,5 % des droits de vote ont été exercés, les actionnaires ont voté en faveur de la nomination de Jean-Pierre Garnier au poste d'administrateur de la Société. Les actionnaires ont également approuvé la modification des statuts de la Société afin d'augmenter la limite d'âge applicable au président du conseil d'administration, aux administrateurs, au directeur général et au directeur général délégué de la Société.

La construction de l'unité de production de Cellectis à Paris est maintenant terminée. Cette unité de fabrication de 1300 m2 a été conçue pour assurer l'approvisionnement des matières premières essentielles à la fabrication des produits destinés aux études cliniques et à la commercialisation des produits.

La construction de l'usine de production de Cellectis à Raleigh en Caroline du Nord reste dans les délais pour le démarrage de la production des produits candidats UCART en 2021. Cette usine de production commerciale de 7600 m2 est conçue pour la production clinique et commerciale des produits UCART allogéniques de la Société en vue d'une approbation réglementaire.

Conseil d'Administration

Le 5 novembre 2020, Jean-Pierre Garnier, Ph.D., leader chevronné doté de plusieurs dizaines d'années d'expérience dans le secteur de l'industrie biopharmaceutique, a été nommé président du conseil d'administration. Il travaillera main dans la main avec André Choulika, directeur général, au développement stratégique de la Société.

Le Dr Garnier était président d'Idorsia, une société de biotechnologie basée en Suisse et cotée à la bourse suisse (SIX), qui a fait l'objet d'un apport-scission d'Actelion LTD avec un investissement d'un milliard de dollars de Johnson & Jonhson (J&J). Avant de rejoindre Idorsia, le Dr Garnier était président d'Actelion Ltd, une société suisse de produits pharmaceutiques et de biotechnologie. En 2017, Actelion LTD a été vendue pour 30 milliards de dollars à J&J.

Le Dr Garnier a précédemment occupé les fonctions de directeur général de Pierre Fabre SA (de 2008 à 2010), de directeur général et de membre exécutif du conseil d'administration de GlaxoSmithKline plc (de 2000 à 2008), et de directeur général de SmithKline Beecham plc (2000). Avant d'être nommé directeur général de SmithKline Beecham plc, il occupait le poste de directeur des opérations et de membre exécutif du conseil d'administration entre 1996 et 2000.

Jean-Pierre Garnier a également été membre du conseil d'administration de Renault S.A. (2008 à 2016), de United Technologies Corporation (1997 à 2019) et du Max Planck Institute (2013 à 2019).

Depuis 2018, il est président du conseil d'administration de Carmat, une entreprise de fabrication de coeurs artificiels basée en France et cotée sur Euronext. Depuis 2013, le Dr Garnier est administrateur de Radius Therapeutics, une société pharmaceutique cotée sur le Nasdaq. Il est également administrateur principal indépendant du conseil d'administration de Carrier Global Corp. depuis 2019, une société de systèmes de chauffage, de climatisation, de réfrigération, de solutions anti-incendie et de sécurité cotée sur le NYSE. Il est actuellement membre du conseil consultatif de Paul Newman Own.

En 2006, le Dr Garnier a été distingué parmi les 20 meilleurs directeurs généraux mondiaux par le Best Practice Institute. Il a été fait chevalier commandant de l'Empire britannique. Enfin, il a récemment été promu de Chevalier à Officier de la Légion d'Honneur de France.

Le Dr Garnier est titulaire d'une maîtrise en sciences pharmaceutiques et d'un doctorat en pharmacologie de l'Université Louis Pasteur de Strasbourg. Il a ensuite obtenu un MBA à l'université de Stanford en Californie, en tant que boursier Fulbright.

"Cellectis reste fidèle à sa mission de développement de produits candidats innovants pour le traitement du cancer. Je suis fier des progrès que nous avons réalisés durant ces neuf mois et plus particulièrement au cours du dernier trimestre" a déclaré le Dr André Choulika, directeur général de Cellectis. "Ce trimestre a été déterminant dans l'avancement de notre feuille de route 2020 car nous avons pu franchir plusieurs étapes clés, malgré les difficultés auxquelles le monde est actuellement confronté. Nos essais cliniques BALLI-01 et AMELI-01 ont continué à progresser en escalade de dose. Les deux études seront présentées lors de la prochaine conférence annuelle de l'ASH (American Society of Hematology) 2020. Nous avons gagné en expertise au sein de nos équipes de direction, clinique et de production, en recrutant des experts de renom dans le domaine biopharmaceutique, avec, entre autres, la nomination comme président du conseil d'administration du Dr Jean-Pierre Garnier, leader chevronné doté de plusieurs dizaines d'années d'expérience internationale dans l'industrie biopharmaceutique. Je suis ravi de faire équipe avec lui pour développer davantage Cellectis et créer encore plus de valeur pour nos actionnaires. L'arrivée des Drs Leopold Bertea, vice-président sénior des opérations techniques - Europe, Steve Doares, vice-président sénior, US Manufacturing et Mark Frattini, vice-président sénior des sciences cliniques, vient renforcer l'ensemble de nos talents. Nous allons conclure cette année remarquable avec la même détermination qui nous animait à la création de l'entreprise il y a 20 ans."

Une conférence téléphonique se tiendra ce vendredi 6 novembre 2020 à 14h00, heure de Paris - 8h00, heure de New York. Seront abordés durant cette conférence les résultats financiers du troisième trimestre ainsi qu'une présentation des faits marquants de la période.