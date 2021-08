Cellectis : cinq conférences investisseurs !

Crédit photo © Cellectis - Ramon Martinez

(Boursier.com) — Cellectis , société d'édition du génome spécialisée dans les essais en immuno-oncologie en phase clinique utilisant des cellules T allogéniques à récepteur d'antigène chimérique (CAR) et des essais de thérapie génique pour les maladies génétiques, annonce que la direction prévoit de participer à cinq conférences investisseurs virtuelles. Ainsi, le groupe sera présent au '11th Annual Biotech Symposium' de Goldman Sachs le mardi 7 septembre 2021, puis à la 'Citi's 16th Annual Biopharma Conference 2021' le jeudi 9 septembre et à la Wells Fargo Healthcare Conference le 10 septembre. Le groupe sera aussi représenté à la H.C. Wainwright 23rd Annual Global Investment Conference le lundi 13 septembre et à la Baird 2021 Global Healthcare Conference le mercredi 15 septembre.