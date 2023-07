Cellectis : Cécile Chartier intègre le Conseil d'administration

(Boursier.com) — Cellectis fait savoir que durant sa réunion du 27 juin, l'assemblée générale de Cellectis a nommé le docteur Cécile Chartier, PhD, en tant qu'administrateur du conseil d'administration de la société, avec effet immédiat. "Nous sommes très heureux d'accueillir le docteur Chartier au sein du Conseil d'administration de Cellectis en tant qu'administrateur. Sa grande expérience dans le développement de thérapies cellulaires et géniques de nouvelle génération, associée à sa connaissance approfondie de l'industrie biotechnologique américaine, sera un atout considérable pour la société", a déclaré le docteur André Choulika, PhD., directeur général de Cellectis. "Nous attendons avec impatience sa contribution et ses idées au développement de nos produits candidats".

Cécile Chartier, Ph.D., est actuellement directrice scientifique de NextVivo, Inc. Avant de rejoindre NextVivo, le docteur Chartier occupait le poste de vice-présidente de la recherche chez Iovance Biotherapeutics, Inc., où elle a dirigé le développement de thérapies de lymphocytes d'infiltration tumorale (TIL) de nouvelle génération, de la recherche aux début des essais cliniques. Auparavant, Cécile Chartier a travaillé 12 ans chez OncoMed Pharmaceuticals, où elle a occupé le poste de Senior Director of Target Validation et a dirigé plusieurs équipes de projets thérapeutiques sur les anticorps, de la recherche au développement jusqu'au dépôt d'une demande d'autorisation d'essai clinique aux États-Unis (IND). Elle a également travaillé au sein de Shering (US Berlex) et Transgene (France), où elle s'est concentrée sur la thérapie génique.

En séance, l'action Cellectis gagne 0,79%, evenant à 2,054 euros.