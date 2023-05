Cellectis : Au 31 mars, la société excluant Calyxt disposait de 88 M$ en trésorerie et équivalents de trésorerie

(Boursier.com) — Au 31 mars 2023, Cellectis, excluant Calyxt, disposait de 88 M$ en trésorerie, équivalents de trésorerie, actifs financiers courants et de trésorerie bloquée consolidés. Cela se compare à 95 M$ de trésorerie, équivalents de trésorerie, actifs financiers courants et trésorerie bloquée consolidés au 31 décembre 2022. Cette diminution nette de 7 M$ reflète principalement des paiements de 6 M$ de dépenses R&D, 4 M$ de frais administratifs et commerciaux, 15 M$ de dépenses de personnel, 4 M$ de loyers et taxes, 1 M$ de remboursement de l'emprunt PGE et la réception de 23 M$ de l'augmentation de capital réalisée en février.

"Sur la base du plan d'exploitation actuel, nous estimons que la trésorerie et les équivalents de trésorerie consolidés de Cellectis, excluant Calyxt, au 31 mars 2023 seront suffisants pour financer nos activités jusqu'au troisième trimestre de l'année 2024" commente la direction.

Le chiffre d'affaires et les autres produits d'exploitation consolidés se sont élevés à 3,6 M$ pour les trois premiers mois 2023, contre 3,8 M$ pour les trois premiers mois 2022. Cette baisse de 0,2 M$ entre les trois premiers mois 2023 et 2022 s'explique principalement par la reconnaissance de deux paiements d'étape de 1,5 M$ de Cytovia en 2022 alors que les revenus en 2023 ne sont pas matériels, partiellement compensée par une augmentation du crédit impôt recherche pour 1 M$ et la reconnaissance d'une subvention de recherche de BPI de 0,3 M$.

La perte nette consolidée attribuable aux actionnaires de Cellectis est de 30,1 M$ (soit 0,58$ par action) pour les trois premiers mois 2023, dont 27,8 M$ sont attribuables à Cellectis, comparativement à une perte de 31,9 M$ (soit 0,70 $ par action) pour les trois premiers mois 2022, dont 28,3 M$ étaient attribuables à Cellectis. Cette diminution de 1,8 M$ de la perte nette entre les trois premiers mois de 2023 et 2022 est principalement liée à (i) la baisse des dépenses de R&D de 5,3 M$, (ii) la diminution de 1,7 M$ de la perte nette attribuable aux activités abandonnées, (iii) une baisse de 1,3 M$ des dépenses SG&A partiellement compensées par (i) une augmentation de 5,3 M$ de la perte financière principalement due à la diminution de la juste valeur de la note convertible de Cytovia (passant de 7,9 M$ au 31 décembre 2022 à 4,6 M$ au 31 mars 2023), (ii) une diminution de 0,2 M$ du chiffre d'affaires et autres produits d'exploitation, (iii) une augmentation de 0,6 M$ des autres charges opérationnelles, (iv) une diminution de 0,4 M$ des intérêts minoritaires due à la baisse de la perte nette de Calyxt.

La perte nette ajustée consolidée attribuable aux actionnaires de Cellectis est de 28,1 M$ (soit 0,55$ par action) pour les trois premiers mois 2023, dont 26,2 M$ sont attribuables à Cellectis, comparativement à une perte de 29,3 M$ (soit 0,64$ par action) pour les trois premiers mois 2022, dont 26,0 M$ étaient attribuables à Cellectis.

Le groupe prévoit de consacrer ses dépenses sur Cellectis pour l'année 2023 dans les domaines suivants :

Support du développement du portefeuille de produits candidats, comprenant les dépenses de fabrication et d'essais cliniques de UCART123, UCART22 et UCART 20x22, ainsi que de nouveaux produits candidats ;

Utilisation des capacités de fabrication de pointe à Paris (France) et Raleigh (Caroline du Nord, Etats Unis);

Poursuite du renforcement des départements de fabrication et clinique.

"Cellectis a franchi une étape importante ce trimestre avec le premier patient administré en France avec notre produit candidat UCART22, évalué dans l'essai clinique BALLI-01. UCART22 est actuellement le produit CAR T allogénique le plus avancé en développement pour la leucémie lymphoblastique aiguë à cellules B en rechute ou réfractaire. Nous pensons que notre approche thérapeutique, associée à notre capacité à fabriquer les produits candidats UCART entièrement en interne, nous donne un avantage notable et augmente considérablement les chances pour les patients éligibles d'être traités sans délai" a déclaré le docteur André Choulika, directeur général de Cellectis.

"Cellectis a également annoncé le mois dernier avoir implémenté l'utilisation de l'alemtuzumab de Sanofi en tant que médicament expérimental de Cellectis, avec la dénomination CLLS52, dans le cadre du régime de lymphodéplétion des produits candidats UCART22, évalué dans l'essai clinique BALLI-01, UCART123, évalué dans l'essai clinique AMELI-01 et UCART20x22, évalué dans l'essai clinique NATHALI-01. Cet accord fait suite aux accords de partenariat et d'approvisionnement que nous avons conclus avec Sanofi concernant l'alemtuzumab.

Ce trimestre, Cellectis a annoncé la clôture initiale de l'offre globale de 25 millions de dollars de ses actions de dépôt, lancée en février - le produit net de l'offre globale et de l'option de la Société est de 22,8 millions de dollars - et en avril, le tirage de 20 millions d'euros dans le cadre du contrat de financement d'une facilité de crédit d'un montant maximum de 40 millions d'euros conclu avec la Banque européenne d'investissement, en décembre 2022. Cellectis prévoit d'utiliser le produit net pour financer le développement continu de son portefeuille de produits candidats CAR T allogéniques : UCART22, UCART20x22 et UCART123. Cellectis a pris la décision d'arrêter le recrutement et le traitement de patients dans l'essai clinique MELANI-01, évaluant UCARTCS1. En effet, pour pouvoir accélérer le rythme de recrutement des patients dans l'étude MELANI-01, Cellectis aurait dû investir des ressources importantes. Afin d'optimiser ses ressources, la Société a décidé de concentrer ses efforts de développement sur les études BALLI-01, AMELI-01 et NATHALI-01.

Nous sommes enthousiastes quant à l'avancée de nos essais cliniques, en nous appuyant sur la dynamique de nos principaux produits candidats dans notre pipeline, et sur les prochaines étapes à franchir d'ici 2023."