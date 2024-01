Cellectis annonce le tirage de la deuxième tranche de 15 ME dans le cadre du contrat de crédit conclu avec la BEI

(Boursier.com) — Cellectis , société de biotechnologie de stade clinique, qui utilise sa technologie pionnière d'édition de génome pour développer des thérapies innovantes pour le traitement de maladies graves, annonce aujourd'hui le tirage de la deuxième tranche de 15 millions d'euros ( la "Tranche B") dans le cadre du contrat de crédit d'un montant total maximum de 40 millions d'euros conclu avec la Banque Européenne d'Investissement le 28 décembre 2022. La Tranche B devrait être décaissée par la BEI d'ici au 25 janvier 2024. La Société prévoit d'utiliser ce financement afin de développer son portefeuille de produits candidats UCART allogéniques, UCART22, UCART20x22, et UCART123.

Comme condition au décaissement de la Tranche B, la Société a émis 1.460.053 bons de souscription d'actions au profit de la BEI, conformément aux termes de la 14ème résolution de l'assemblée générale du 27 juin 2023 et des articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce (les "BSA Tranche B").

Chaque BSA Tranche B permet à la BEI de souscrire une action ordinaire de la Société, au prix de 2,53 EUR correspondant à 99% du cours moyen pondéré par les volumes des actions ordinaires de la Société sur les 3 derniers jours de bourse précédant la décision du conseil d'administration de la Société d'émettre les BSA Tranche B. Le nombre total d'actions pouvant être émises sur exercice des BSA Tranche B représente environ 2% du capital social de la Société en circulation à la date de leur émission.

La Tranche B arrivera à maturité au terme d'une période de six ans à compter de sa date de décaissement. Elle portera intérêts au taux de 7% par an capitalisés et payables in fine.

Les autres conditions des BSA Tranche B ainsi que les cas de remboursement anticipé de la Tranche B au titre du Contrat de Financement sont décrits dans le communiqué de presse de la Société du 4 avril 2023.

Le Contrat de Financement permet à la Société de tirer une troisième tranche, d'un montant maximum de 5 millions d'euros, sous réserve de certaines conditions, notamment l'émission d'un certain nombre de bons de souscription d'actions additionnels au profit de la BEI.