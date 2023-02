Cellectis annonce le lancement d'une nouvelle offre d'ADS

(Boursier.com) — Cellectis SA, société de biotechnologie au stade clinique, qui utilise sa plateforme d'édition du génome pour fournir des thérapies cellulaires et géniques permettant de sauver des vies, annonce le lancement d'une offre de 22 millions de dollars sous la forme d'American Depositary Shares ("ADS"), chacune représentant une action ordinaire de Cellectis, d'une valeur nominale de 0,05 euro l'une conformément aux termes d'un contrat de placement (underwriting agreement) à conclure avec Jefferies LLC et Barclays Capital Inc.

L'Offre comprend une offre au public d'ADSs aux Etats-Unis d'Amérique uniquement et un placement privé dans d'autres pays, y compris des Etats membres de l'Union Européen, auprès d'"investisseurs qualifiés" (qualified investors) au sens de l'article 2(e) du Règlement (UE) (EU) 2017/1129, tel que modifié uniquement.

Jefferies LLC et Barclays Capital Inc. agissent comme teneurs de livre associés pour les besoins de l'Offre.

La société envisage d'utiliser le produit net de l'Offre pour financer la poursuite du développement clinique d'UCART123, UCART22, UCART20x22 et UCARTCS1, ainsi que son fonds de roulement et ses besoins généraux.

L'Offre est soumise aux conditions de marché et le montant total final de l'Offre est susceptible de changer. Le montant total de l'Offre, le prix en dollars auquel les ADS seront vendus dans le cadre de l'Offre envisagée, ainsi que le nombre final d'ADS émises, dans la limite d'un maximum de 13.645.293, seront fixés par le Directeur Général conformément à une subdélégation qui lui a été consentie par le Conseil d'Administration de la société ce jour, à l'issue d'un processus de construction accélérée de livre d'ordres qui commence immédiatement. Le prix de souscription des actions ordinaires nouvelles sous-jacentes aux ADS sera au moins égal à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action de la Société sur le marché Euronext Growth à Paris au cours des trois dernières séances de bourse précédant sa fixation, éventuellement diminué d'une décote maximale de 20%.

Les actions ordinaires nouvelles sous-jacentes aux ADS seront émises dans le cadre d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires conformément aux dispositions de l'article L. 225-136 du Code de commerce, en vertu de la délégation conférée au conseil d'administration aux termes de la 17ème résolution de l'assemblée générale mixte des actionnaires de la Société en date du 28 juin 2022.

Dans le contexte de l'Offre, Cellectis envisage de consentir aux Teneurs de Livre une option de sur-allocation leur permettant de souscrire, pendant 30 jours, un nombre d'ADS additionnels représentant au maximum 15% du nombre d'ADS initialement offert aux mêmes conditions, étant précisé que le nombre total d'actions ordinaires nouvelles émises dans le cadre de l'Offre et en vertu de l'option de sur-allocation ne pourra pas excéder 13.645.293, conformément à l'article L. 225-135-1 du Code de commerce et de la 19ème résolution de l'assemblée générale mixte des actionnaires de la Société du 28 juin 2022.