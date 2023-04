Cellectis annonce le dosage de son premier patient en Europe avec le produit candidat UCART22 fabriqué en interne

(Boursier.com) — Cellectis , société de biotechnologie de stade clinique, qui utilise sa technologie pionnière d'édition de génome TALEN pour développer des thérapies innovantes pour le traitement de maladies graves, annonce aujourd'hui que son produit candidat UCART22, fabriqué en interne, a été administré pour la première fois à un patient en France, qui a terminé la période d'observation de 28 jours.

"Notre équipe a travaillé sans relâche pour étendre notre essai clinique BALLI-01 (évaluant UCART22) en Europe. Le fait d'avoir administré à notre premier patient en France notre produit candidat UCART22 fabriqué en interne constitue une avancée importante pour Cellectis" a déclaré Mark Frattini, M.D., Ph.D., directeur médical de Cellectis. "En ciblant l'antigène CD22, notre objectif est d'offrir une nouvelle alternative thérapeutique aux patients atteints de leucémie lymphoblastique aigüe à cellules B en rechute ou réfractaire, y compris les patients qui ont rechuté ou qui n'ont pas répondu au traitement dirigé contre l'antigène CD19."

UCART22 est un produit candidat CAR T allogénique qui cible l'antigène CD22 et qui est évalué dans l'essai clinique BALLI-01, une étude ouverte de Phase 1/2a, conçue pour évaluer la sécurité et l'activité clinique du produit candidat chez les patients atteints de LLA à cellules B en rechute ou réfractaire.

Avec ses propres installations conformes aux bonnes pratiques de fabrication (BPF) à Raleigh, en Caroline du Nord et à Paris, Cellectis a le contrôle sur sa production et sur ses délais de fabrication. Cellectis est convaincue que son approche de traitement sur étagère, associée à sa capacité à fabriquer ses produits candidats UCART en interne, lui confère un avantage notable sur le marché, et augmente considérablement les chances pour les patients éligibles d'être traités sans délai.

En décembre 2022, Cellectis a présenté des données cliniques actualisées de son étude BALLI-01 lors d'un webcast en direct, qui soutiennent l'administration des cellules UCART22 après lymphodéplétion à base de fludarabine, cyclophosphamide et alemtuzumab (FCA) chez les patients atteints de LLA à cellules B en rechute ou réfractaire.

BALLI-01 recrute activement des patients atteints de LLA à cellules B en rechute ou réfractaire après un régime de lymphodéplétion à base de fludarabine, cyclophosphamide et d'alemtuzumab (FCA).