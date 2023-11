Cellectis annonce la signature de l'accord d'investissement définitif avec AstraZeneca

(Boursier.com) — Cellectis a annoncé aujourd'hui à la suite de la consultation de son comité social et économique, la signature d'un accord d'investissement confirmant l'intention d'AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq : AZN) de réaliser l'Investissement Additionnel de 140 millions de dollars dans la société précédemment envisagé par AstraZeneca, tel qu'annoncé le 1er novembre 2023.

L'Investissement Additionnel sera réalisé par le biais de la souscription de 10.000.000 d'actions de préférence "de catégorie A" et de 18.000.000 d'actions de préférence "de catégorie B", dans chaque cas au prix de 5 dollars par action.

La réalisation de l'Investissement Additionnel demeure sous réserve (i) de l'approbation de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Cellectis devant être convoquée dans les prochains jours et qui devrait se tenir le ou aux alentours du 22 décembre 2023, (ii) de l'approbation du ministère français de l'économie conformément à la réglementation française sur les investissements directs étrangers, et (iii) de certaines autres conditions habituelles.

Immédiatement après l'Investissement Additionnel, AstraZeneca détiendrait environ 44% du capital social et 30% des droits de vote de la Société (sur la base du nombre de droits de vote actuellement en circulation).

En l'absence d'offre publique, aucun prospectus ne sera établi en France ou hors de France dans le cadre de de l'Investissement Additionnel.