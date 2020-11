Cellectis annonce la nomination de Kyung Nam-Wortman

Cellectis annonce la nomination de Kyung Nam-Wortman en tant que vice-présidente exécutive, directrice des ressources humaines. Kyung Nam-Wortman est basée sur le site de Cellectis à New York et rejoint le comité exécutif de l'entreprise.

"Ky est une directrice des ressources humaines accomplie, qui apporte à Cellectis plus de 25 ans d'expérience dans les secteurs biotechnologique et biopharmaceutique. Ky sera en charge de la stratégie des ressources humaines, et contribuera à la mission principale de la Société qui consiste à mener nos produits candidats jusqu'à leur commercialisation" a déclaré le Dr André Choulika, Directeur Général de Cellectis. "Ky a travaillé à l'international pour certaines des entreprises biopharmaceutiques les plus prospères et dispose d'une vaste connaissance des différents aspects des ressources humaines. Ses collaborations avec des leaders de la biotech afin de maximiser le capital humain fera d'elle un atout inestimable pour notre équipe en pleine croissance."

Dans ses nouvelles fonctions chez Cellectis, Kyung Nam-Wortman travaillera en étroite collaboration avec le Dr André Choulika et l'équipe de direction pour s'assurer que la Société suit sa feuille de route grâce au recrutement et à la rétention des meilleurs talents. Elle s'emploiera également à développer et valoriser la culture dynamique et inclusive de Cellectis, tout en optimisant le département ressources humaines.

Kyung Nam-Wortman rejoint Cellectis après avoir travaillé chez Achillion (récemment acquis par Alexion en janvier 2020) où elle occupait les fonctions de Vice-présidente sénior, Responsable des ressources humaines, Responsable des technologies de l'information, des installations et de la communication interne. Chez Achillion, elle était chargée de diriger les composantes stratégiques et opérationnelles des fonctions susmentionnées.

Avant de rejoindre Achillion, Kyung Nam-Wortman était Vice-présidente et Responsable de la gestion des talents à l'échelle mondiale et des capacités organisationnelles chez Zoetis, où elle a soutenu la scission de l'unité commerciale de santé animale de Pfizer lors de son introduction en bourse. Elle était également responsable de la création de la fonction de gestion des talents à l'échelle mondiale chez Zoetis pour développer la croissance de la Société dans le monde entier. Elle a également occupé divers postes de direction dans le domaine des ressources humaines pour les unités commerciales et les divisions de Pfizer avec des responsabilités régionales et mondiales.