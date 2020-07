Cellectis : André Choulika se retire du Conseil d'Administration de Calyxt

(Boursier.com) — André Choulika, Ph.D., Président-directeur général de Cellectis, annonce sa volonté de se consacrer pleinement aux activités de développement de Cellectis et, par conséquent, son départ immédiat du Conseil d'Administration de Calyxt. Le Conseil d'Administration de Calyxt a nommé Yves Ribeill, Ph.D., actuellement membre du Conseil d'Administration, au poste de Président. Laurent Arthaud, membre du Conseil d'Administration de Cellectis, est nommé Administrateur désigné par Cellectis.

"En mars 2010, Cellectis créait Cellectis Plant Sciences, aujourd'hui Calyxt. Je suis très fier de cette incroyable aventure, qui a porté ses fruits grâce à l'utilisation de notre technologie de pointe TALEN pour mettre sur le marché des produits plus sains et plus durables. Des dizaines de milliers d'acres ont été cultivés avec des semences Calyxt dans plusieurs états américains, et ce n'est que le début. Calyxt est à un stade déterminant de sa croissance et à un niveau de maturité qui nécessite un engagement total pour atteindre les prochaines étapes de développement" a déclaré André Choulika, co-fondateur, Président-directeur général de Cellectis.

Dr. Choulika poursuit : "Cellectis est également à un tournant décisif avec des programmes très prometteurs en cours de développement. Nous avons des essais cliniques en cours et davantage de produits candidats sont en développement préclinique. C'est pour cette raison que j'ai décidé de concentrer 100% de mon énergie au développement de Cellectis. Mon attention ne peut être partagée. Je suis convaincu qu'avec l'expertise d'Yves Ribeill, en étroite collaboration avec Jim Blome, Directeur général de Calyxt, l'entreprise continuera de fournir des solutions d'origine végétale au monde."

André Choulika est co-fondateur et Président de Calyxt (anciennement Cellectis Plant Sciences) depuis 2010. À la création de la société, une petite équipe de scientifiques visionnaires menée par le Pr. Dan Voytas, a décidé d'exploiter le potentiel des plantes. Dix ans plus tard, Calyxt est une société cotée en bourse, avec un impressionnant portefeuille de produits, qui a commercialisé pour la première fois un produit alimentaire issu de l'ingénierie du génome plus sain pour les consommateurs.