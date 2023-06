Cellectis a dévoilé des données précliniques à l'occasion d'une présentation au 29ème congrès annuel de l'ISCT 2023

(Boursier.com) — Cellectis , société de biotechnologie de stade clinique, qui utilise sa technologie pionnière d'édition de génome TALEN(R) pour développer des thérapies innovantes pour le traitement de maladies graves, a dévoilé des données précliniques à l'occasion d'une présentation orale et deux présentations posters au 29ème congrès annuel de l'International Society for Cell & Gene Therapy (ISCT) qui s'est déroulé au Palais des Congrès de Paris, du 31 mai au 3 juin 2023.

"Notre importante présence scientifique au 29ème congrès annuel de l'ISCT reflète les recherches de pointe entreprises par nos équipes et qui nous semblent essentielles pour être en mesure de répondre aux besoins médicaux non satisfaits des patients. Nous sommes fiers des résultats précliniques présentés et continuons de nous concentrer sur le développement de nos produits candidats afin de proposer des traitements innovants qui pourraient bénéficier à des milliers de patients à travers le monde" a déclaré le docteur André Choulika, directeur général de Cellectis.