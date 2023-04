Cellectis a conclu le contrat de souscription de bsa avec la BEI et annonce le tirage de la première tranche de 20 ME

(Boursier.com) — Cellectis , société de biotechnologie de stade clinique, qui utilise sa technologie pionnière d'édition de génome pour développer des thérapies innovantes pour le traitement de maladies graves, annonce aujourd'hui avoir conclu le contrat de bons de souscription d'actions et finalisé la documentation requise par le contrat de crédit d'un montant total maximum de 40 millions d'euros conclu avec la Banque Européenne d'Investissement qui a été annoncé le 28 décembre 2022.

La Société annonce également le tirage de la première tranche de 20 million d'euros, qui devrait être décaissé début avril 2023. La société prévoit d'utiliser ce financement afin de développer son portefeuille de produits candidats.

Le décaissement de la Tranche A est soumis, entre autres conditions, (i) à l'émission d'un nombre spécifié de bons de souscription d'actions au profit de la BEI, et (ii) à la réalisation d'une étape de développement clinique par un licencié de Cellectis. A la date du présent communiqué de presse, les conditions (i) et (ii) sont atteintes. En particulier, le 28 mars 2023, la société a émis 2.799.188 BSA de la Tranche A, conformément aux termes de la 11e résolution de l'assemblée générale du 28 juin 2022 et des articles L. 228-91 et suivants du Code de Commerce, comme condition du financement de la Tranche A, représentant 5% du capital social de la Société.

Le prix d'exercice des BSA de la Tranche A est égal à 1,92 euros et correspond à 99% du cours moyen pondéré par les volumes des actions ordinaires de la Société sur les 3 derniers jours de bourse précédant la décision du conseil d'administration de la Société d'émettre les BSA de la Tranche A.

La Tranche A arrivera à maturité au terme d'une période de six ans à compter de sa date de décaissement. Les intérêts de la Tranche A seront payés en nature, seront capitalisés annuellement en augmentant le montant principal de la Tranche A, et s'accumuleront à un taux égal à 8% par an.

Événements de remboursement anticipé au titre du Contrat de Financement : La Tranche A peut, dans certaines circonstances, être remboursée par anticipation, en totalité ou en partie, moyennant une commission de remboursement anticipé, soit au gré de la Société, soit à la demande de la BEI à la suite de certains événements de remboursement anticipé, incluant notamment un changement de contrôle ou un changement dans la direction générale de la Société.

Sous réserve de certaines modalités et conditions, en cas de survenance d'événements de défaut habituels (par exemple un défaut de paiement, une fausse déclaration ou encore un défaut croisé), la BEI peut exiger le remboursement immédiat par la Société de tout ou partie de l'encours et/ou annuler les tranches non décaissées.

Modalités des BSA de la BEI : Comme décrit ci-dessus, dans le cadre du Contrat de Financement, la Société a accepté d'émettre des bons de souscription d'actions à la BEI comme condition au financement de chaque tranche.