Cegid : une acquisition au UK

(Boursier.com) — Cegid fait part de l'acquisition de StorIQ, société anglaise fondée en 2015, dont le siège est basé à Londres et qui compte une trentaine de collaborateurs.

La plateforme, dédiée à la planification des opérations dans les magasins, vient compléter l'offre Retail de Cegid qui renforce ainsi sa position en matière de solutions de gestion des points de vente en France comme à l'international.

StorIQ compte déjà une cinquantaine de clients, parmi lesquels figurent de nombreuses marques telles que Hugo Boss, Clarks, Douglas, Marks & Spencer International, Mountain Warehouse, Nespresso. La solution équipe aujourd'hui plus de 11 000 points de ventes et couvre plus de 50 pays.

"L'acquisition de StorIQ permet à Cegid de renforcer son expertise autour du point de vente avec une solution innovante répondant parfaitement aux besoins des retailers et de consolider sa présence à l'international", se félicite Cegid.