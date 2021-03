Cegid renforce ses solutions de gestion de trésorerie et de cash management avec l'acquisition d'ACA

Cegid renforce ses solutions de gestion de trésorerie et de cash management avec l'acquisition d'ACA









Crédit photo © Cegid

(Boursier.com) — Cegid , spécialiste des solutions de gestion pour les professionnels des métiers de l'Expertise Comptable, de la Fiscalité, de la Paie et des Ressources Humaines, a l'intention d'acquérir ACA, société française fondée en 1989 dont le siège est basé à Paris. ACA est un éditeur de logiciels indépendant spécialisé dans la gestion de trésorerie des entreprises (THETYS et CASH SOLVE), dans la gestion des flux comptables et financiers (ISIE) et qui dispose également d'une solution de gestion dédiée au secteur de l'Assurance (ASSUREX).

Avec l'acquisition d'ACA, Cegid ajoutera une brique majeure à ses solutions destinées aux directions financières des ETI et grandes entreprises : la gestion de la trésorerie et du cash management. Cegid confirme ainsi son expansion dans le domaine des flux financiers. Après l'intégration des offres de Cedricom, le mois dernier, les solutions de gestion de trésorerie et de cash management (communication bancaire, gestion et prévision de trésorerie, ...) proposées par ACA viendront en effet compléter les solutions de Cegid pour en faire une offre complète et unique sur le marché.

La solution ISIE, qui permet de gérer les flux comptables et financiers (pistes d'audit, réconciliation et pilotage des données financières), est à mettre en parallèle avec l'acquisition de Conciliator Expert de la société Dhatim (annonce du rachat le 8 mars dernier) qui propose le même service pour les experts-comptables. Cegid développe ainsi une expertise unique basée sur l'Intelligence Artificielle à destination des professionnels de la finance. Enfin, ACA propose une solution de gestion dédiée au secteur de l'assurance (ASSUREX), secteur sur lequel Cegid est déjà présent. Cegid renforcera ainsi sa position en complétant son offre avec une solution parfaitement adaptée aux enjeux de cette profession.

Grâce à ses solutions SaaS innovantes et à l'expertise de ses équipes qui proposent un très haut niveau de service, ACA est aujourd'hui un éditeur de solutions reconnu auprès des directions financières qui a déjà su convaincre 350 clients prestigieux multisectoriels.

Jean-Baptiste Auzou, Directeur Général, ainsi que la centaine de collaborateurs d'ACA rejoindront Cegid au moment de la signature définitive qui interviendra très prochainement.