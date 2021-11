Cegid participe à Financium le mercredi 8 décembre

(Boursier.com) — Cegid participera à Financium le mercredi 8 décembre 2021. Le groupe interviendra lors de deux conférences organisées autour de l'accélération de la digitalisation en entreprise des directions financières et l'optimisation du pilotage et de la gestion des données comptables.

Financium, rendez-vous incontournable dédié à la communauté des financiers d'entreprise, se déroule cette année en format hybride (présentiel aux Salons Hoche, et distanciel). Cet événement, qui regroupe conférences, témoignages, débats mais aussi présentations de solutions concrètes, a pour but d'apporter aux différents corps de métiers - directeurs et responsables financiers et du contrôle de gestion, DGA finance, directeurs généraux, mais aussi aux DSI, avocats, cabinets d'audit et de conseil,... - l'information la plus pointue, expliquée par les meilleurs experts.